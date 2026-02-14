Real España vs Choloma, EN VIVO hoy en Liga Nacional por la jornada 6

Real España y CD Choloma se miden esta noche en la continuación de la jornada seis del torneo Clausura de la Liga Hondubet. El Estadio Francisco Morazán abre sus puertas en partido que iniciará a las 7 y 30 PM.
Sigue los detalles del Real España vs Choloma
EL 11 TITULAR DEL REAL ESPAÑA: 22-Luis López; 21-Edson Palacios, 19-Daniel Aparicio, 4-Juan Capeluto, 26-Julio Rodríguez (debut panameño 19 años); 58-Yochua Palacios (Debut sub-20), 44-Afronit Tatum, 38-Roberto Osorto; 54-Mike Arana, 20-César Romero, 30-Angel Sayago.
EL 11 TITULAR DEL CHOLOMA: Pineda; Cordova, Quejada, Barrios, Castillo; Jordi Franco, Daniel Rocha, Eiver Florez, Chávez; Palma y Marco Aceituno