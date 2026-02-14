Olancho FC vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga: ¡hora y dónde ver el derbi!

Juticalpa, Honduras.`

¡Vaya forma de empezar! Un nuevo derbi llega este fin de semana y ahora es el turno para los cuadros olanchanos. Los Potros y el Juticalpa abren el telón este sábado 14 de febrero en el primer encuentro de la jornada 6 del Clausura 2026.

Esta tarde, el Estadio Juan Ramón Brevé verá acción en un duelo que promete muchas emociones, y con ambos equipos buscando su segundo triunfo en el torneo.

Para los Potros de Jhon Jairo López, han tenido un irregular inicio en el Clausura 2026, con apenas un triunfo, dos empates y una derrota. En su debut cayeron ante Real España (2-0), igualaron ante Olimpia y UPNFM (ambos por 1-1) y recientemente derrotaron al CD Choloma por un ajustado resultado 0-1.