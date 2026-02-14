Olancho FC vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga: ¡hora y dónde ver el derbi!

¡Vaya forma de empezar! Un nuevo derbi llega este fin de semana y ahora es el turno para los cuadros olanchanos. Los Potros y el Juticalpa abren el telón este sábado 14 de febrero en el primer encuentro de la jornada 6 del Clausura 2026.
Esta tarde, el Estadio Juan Ramón Brevé verá acción en un duelo que promete muchas emociones, y con ambos equipos buscando su segundo triunfo en el torneo.
Para los Potros de Jhon Jairo López, han tenido un irregular inicio en el Clausura 2026, con apenas un triunfo, dos empates y una derrota. En su debut cayeron ante Real España (2-0), igualaron ante Olimpia y UPNFM (ambos por 1-1) y recientemente derrotaron al CD Choloma por un ajustado resultado 0-1.
Un panorama casi similar tiene su rival de la zona. El Juticalpa FC ha tenido duelos complicados y, de los cuales, logró arrebatar puntos: primero triunfo in extremis ante el Choloma, luego cayó ante Marathón (0-3) y se recuperó para sacar tres empates consecutivos ante el Olimpia (2-2), Génesis y Real España (1-1).
Los canecheros, dirigidos por Humerto Rivera, llegan como quintos de la tabla de posiciones con 6 puntos, mientras que el Olancho FC le sigue en el sexto con 5 unidades; solo 1 los separa.
La última vez que se vieron las caras fue el pasado 16 de octubre por la jornada 14 del Apertura 2025. En ese entonces, el Juticalpa FC se quedó con los 3 puntos, tras el triunfo 0-1. En la primera vuelta igualaron 1-1, por lo que la serie entre ambos se mantiene pareja.
Hora y dónde ver el Olancho FC vs Juticalpa
El balón comenzará a rodar a las 5:15 PM en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Será el primero de la jornada 6 y se transmitirá por el canal de Deportes TVC.