Ministerio Público investiga posible contratación irregular de personal no médico en salud

El Ministerio Público informó este viernes que ha iniciado una investigación de oficio tras la difusión en medios de comunicación y redes sociales de denuncias sobre la posible inclusión de personal no médico como electricistas, deportistas, conductores y economistas en procesos de contratación vinculados a especialistas de la medicina de la República de Cuba en el sistema de salud pública.
A través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el organismo detalló que la investigación tiene como objetivo verificar los hechos denunciados y determinar si en dichos procesos se incurrió en irregularidades administrativas o en la comisión de delitos en perjuicio de la administración pública.
El proceso de investigación abarcará el análisis de los procedimientos de contratación, la revisión de la documentación correspondiente y la identificación de las personas responsables de la autorización, gestión y supervisión de estos procesos.
El Ministerio Público aseguró que actuará con independencia y objetividad, garantizando que, de existir mérito, se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan a los implicados.
Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, destacando la importancia de proteger los fondos destinados a la salud y garantizar que los procesos de contratación cumplan con la ley.