Ministerio Público investiga posible contratación irregular de personal no médico en salud

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público informó este viernes que ha iniciado una investigación de oficio tras la difusión en medios de comunicación y redes sociales de denuncias sobre la posible inclusión de personal no médico como electricistas, deportistas, conductores y economistas en procesos de contratación vinculados a especialistas de la medicina de la República de Cuba en el sistema de salud pública.

A través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), el organismo detalló que la investigación tiene como objetivo verificar los hechos denunciados y determinar si en dichos procesos se incurrió en irregularidades administrativas o en la comisión de delitos en perjuicio de la administración pública.