Gobierno no ha aumentado el salario mínimo en 2% al 19 de marzo de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales adjunta una imagen en la que asegura que el salario mínimo de 2026 en Honduras ya aumentó un 2%, equivalente a 266 lempiras. El posteo incluye una infografía titulada “Evolución del salario mínimo en Honduras”, en la que se comparan los incrementos del salario mínimo durante los últimos tres gobiernos: de Juan Orlando Hernández (2018-2022), el de Xiomara Castro (2022-2026) y el actual gobierno de Nasry Asfura (2026). Sin embargo, esta afirmación es falsa. “2026 NUEVO GOBIERNO NASRY ASFURA L 13,266. AUMENTO L266 +2%”, dice literalmente en una parte del arte publicado en Facebook, que cuenta con más 115 compartidos desde el 16 de marzo de 2026.

Las negociaciones para el salario mínimo 2026 en Honduras están en curso a marzo de 2026, sin un acuerdo definitivo aún. De acuerdo a las últimas reuniones, el sector obrero solicita un aumento salarial de 8.9%, mientras que la empresa privada oscila entre 6.5% y 7% sobre un salario promedio de 13,985.16 lempiras en 2025. La comisión tripartita, integrada por representantes del gobierno, empresa privada y centrales obreras, son los encargados de negociar el porcentaje de aumento final.

No hay confirmación

Una búsqueda con las palabras clave “aumento + salario mínimo + 2026” conduce a una nota de EL HERALDO, publicada el 18 de marzo, titulada: “Aún no se alcanza acuerdo para salario mínimo; comisión se declara en sesión permanente”. En el artículo se detalla que las negociaciones entre los sectores involucrados continúan sin un acuerdo definitivo, por lo que el nuevo salario mínimo aún no ha sido establecido. Esto contradice directamente el contenido viral que afirma que el incremento ya fue aprobado para el actual período. Además, publicaciones difundidas por medios como TSi Honduras y HCH el mismo 18 de marzo de 2026 también informaron que, tras la cuarta reunión de la mesa tripartita, no se logró concretar ningún aumento al salario mínimo.