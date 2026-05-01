Met Gala 2026: lujo, arte y celebridades en Nueva York

La cuenta regresiva para la Met Gala 2026 entra en su fase final. El evento se celebrará el próximo lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, consolidándose como una de las citas más exclusivas y mediáticas del calendario cultural internacional.
Organizada desde 1995 por Anna Wintour, la gala tiene un carácter benéfico en favor del Costume Institute. Además de reunir a figuras de alto perfil, representa la principal fuente de financiamiento para este departamento del museo.
A lo largo de los años, el evento ha trascendido su naturaleza filantrópica para convertirse en una vitrina global donde convergen la moda, el arte y la cultura pop.
Para esta edición, la temática elegida es “Costume Art”, en sintonía con la exposición de primavera del Costume Institute, que examina la relación entre la indumentaria y la historia del arte.
El curador Andrew Bolton explicó que la muestra parte de una idea central: la moda está presente en todas las áreas del museo, incluso en representaciones del cuerpo desnudo, como reflejo de valores culturales.
La exhibición, que abrirá el 10 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 10 de enero de 2027, incluirá prendas históricas y contemporáneas junto a obras artísticas que abarcan más de cinco mil años.
En cuanto al código de vestimenta, el dress code será “Fashion Is Art” (“La moda es arte”), un concepto que invita a los asistentes a interpretar la moda como una forma de expresión artística y narrativa visual.
El grupo de coanfitriones de este año reúne figuras de gran influencia como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, junto a Anna Wintour. El regreso de Beyoncé destaca especialmente, al marcar su primera aparición en una década.
A ellos se suma un amplio comité de celebridades confirmadas, entre las que figuran nombres como Doja Cat, Sam Smith, Sabrina Carpenter y Zoë Kravitz, entre otros perfiles del cine, la música y la moda.
Aunque la lista oficial se mantiene bajo reserva, medios internacionales anticipan posibles apariciones de figuras como Rihanna, Zendaya, Kim Kardashian y Bad Bunny, en una alfombra roja que cada año genera gran expectativa.
La cobertura del evento comenzará con la alfombra roja, que será transmitida en vivo a través de plataformas digitales como las de Vogue, incluyendo YouTube y TikTok, a partir de las 6:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos). Tras el desfile mediático, la gala continuará a puertas cerradas con una cena exclusiva, un recorrido por la exposición y presentaciones musicales sorpresa, todo bajo una estricta política de privacidad que mantiene el misterio sobre lo que ocurre dentro del evento.