Met Gala 2026: lujo, arte y celebridades en Nueva York

La cobertura del evento comenzará con la alfombra roja, que será transmitida en vivo a través de plataformas digitales como las de Vogue, incluyendo YouTube y TikTok, a partir de las 6:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos). Tras el desfile mediático, la gala continuará a puertas cerradas con una cena exclusiva, un recorrido por la exposición y presentaciones musicales sorpresa, todo bajo una estricta política de privacidad que mantiene el misterio sobre lo que ocurre dentro del evento.