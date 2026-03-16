CVR, motores y piezas clave podrían revelar causa de accidente en Roatán

Este 17 de marzo se cumple un año de la tragedia del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/honduras-imagenes-accidente-aereo-avion-roatan-DI29037765" target="_blank">avión Jetstream 3200 de la aerolínea Lanhsa</a>, que se desplomó segundos después de despegar del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, dejando 12 víctimas mortales.<br /><br />La Prensa reconstruyó el accidente a través de testimonios, documentos oficiales y análisis técnicos. Uno de los videos obtenidos por este rotativo muestran que los restos de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/avion-lanhsa-accidente-roatan-fotos-ineditas-vuelo-18-hundido-buzos-IJ29756718" target="_blank">aeronave aún permanecen en el fondo del mar</a>, a unos<b> </b>60 metros de profundidad y aproximadamente 150 metros de la pista.Con el paso del tiempo, las piezas han quedado cubiertas de algas y sedimentos, pero podrían contener información clave para esclarecer las causas del accidente.