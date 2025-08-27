Planificación y saneamiento, grandes retos para el próximo alcalde de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Con más de un millón de habitantes, un parque vehicular de 387 mil unidades entre carros y motocicletas, y un auge de construcciones verticales, comerciales y residenciales, la ciudad enfrenta con urgencia la necesidad de un plan integral de infraestructura que priorice al ciudadano sampedrano. Expertos en arquitectura e ingeniería advierten que el crecimiento urbano es desordenado y que, tratándose de la capital industrial del país, se debe apostar por obras de gran escala y visión a largo plazo. Señalan que el otorgamiento de permisos para negocios como autolotes y edificios sin estacionamientos adecuados solo agrava los problemas de movilidad y ordenamiento vial.

Uno de los temas más críticos es la falta de un plan de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales, en momentos en que proliferan nuevas construcciones. A pocos meses de elegir nuevas autoridades, los especialistas coinciden en que el próximo alcalde debe trabajar con un plan maestro, no con improvisaciones.

Parques lineales y mercados populares

El arquitecto Israel Rubí sostiene que la ciudad requiere inversiones en equipamientos sociales urbanos relacionados con recreación, deportes, salud y educación. "Parques lineales en los bordos, obras viales, mercados populares para vendedores ambulantes", propuso. También destacó la urgencia de urbanizaciones sociales para reubicar a las familias en zonas de riesgo y de invertir en un plan maestro de aguas lluvias y plantas de tratamiento. La arquitecta Ángela Stassano agregó que San Pedro Sula necesita un plan de arborización urbana con biodiversidad, microparques, un museo de la mujer, centros de deporte y arte de tamaño medio, escuelas de artes y oficios, espacios para adultos mayores y orfanatos con vocación artesanal o industrial. "Todo contemplado en un plan maestro porque ya no se puede seguir improvisando", recalcó.

Las plantas de tratamiento

Por su parte, el ingeniero Arnaldo Martínez considera que las plantas de tratamiento de aguas residuales son una urgencia que no puede seguir postergándose. Además, recomendó construir un nuevo bulevar del Sur, continuar con la modernización de la red de semáforos inteligentes, repavimentar calles con carpeta asfáltica y reservar el derecho de vía en el segundo anillo en la zona noroeste. “El ordenamiento vial es una prioridad”, enfatizó. Las propuestas se repiten desde años atrás, pero no han sido ejecutadas. Hasta ahora, ninguno de los aspirantes a la alcaldía ha presentado un plan de gobierno completo con obras concretas y fuentes de financiamiento claras. Alejandro Puerto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles en San Pedro Sula, advirtió que priorizar los proyectos es un desafío enorme que debe asumirse con responsabilidad. Desde el gremio señalan como proyectos clave la finalización del segundo anillo periférico de 21 kilómetros con cuatro carriles y conexiones a la CA5 y CA13, la prolongación de la avenida Júnior, la construcción de plantas de tratamiento, megaterminales en el este y norte, y un sistema de transporte público articulado con carriles preferenciales.

Saneamiento ambiental