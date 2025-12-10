Joven muere tras impactar su motocicleta con una camioneta en Jutiapa

La Ceiba, Atlántida

La comunidad de Aguacate Línea, en el municipio de Jutiapa, Atlántida, se encuentra de luto tras la trágica muerte de, Franklin Javier Ventura (de 25 años), conocido cariñosamente como “El Boly”, quien murió la noche de este martes en un accidente de tránsito. El percance vial ocurrió cuando Franklin Ventura se trasladaba en su motocicleta. Según los reportes preliminares, su vehículo de dos ruedas fue embestido por un automóvil en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Aguacate Línea, donde Franklin Ventura residía.

Tras el fuerte impacto, “El Boly” resultó gravemente herido. Fue socorrido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Atlántida en La Ceiba. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos por salvar su vida, Franklin Ventura falleció poco después de ingresar al centro hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones. Autoridades de Tránsito han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar la responsabilidad del conductor del vehículo implicado en esta tragedia que enluta a una familia en Jutiapa.