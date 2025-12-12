Don Omar: 40 mil personas asistirán a su único concierto en España

Madrid, España.

El cantante puertorriqueño Don Omar agotó las 40,000 entradas puestas a la venta para su concierto en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España) el próximo 16 de julio, el único que el artista tiene programado en Europa.

Según la organización del Cook Music Festival y la agencia de representación Arriba los Corazones, las localidades se agotaron "en menos de una hora".

"La expectación generada por el anuncio del regreso de Don Omar a España ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del público, que ha agotado el aforo del recinto en tiempo récord.

Con más de 25 años de trayectoria y un impacto global indiscutible, el artista puertorriqueño demuestra una vez más su vigencia como una de las figuras más influyentes del género urbano", señala un comunicado.