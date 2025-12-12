  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Don Omar: 40 mil personas asistirán a su único concierto en España

Según organizadores del evento, las localidades se agotaron "en menos de una hora". El artista es uno de los más esperados en España.

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 09:59 -
  • Agencia EFE
Don Omar: 40 mil personas asistirán a su único concierto en España

El cantante puertorriqueño Don Omar en una foto de archivo.

 EFE
Madrid, España.

El cantante puertorriqueño Don Omar agotó las 40,000 entradas puestas a la venta para su concierto en Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias, España) el próximo 16 de julio, el único que el artista tiene programado en Europa.

Según la organización del Cook Music Festival y la agencia de representación Arriba los Corazones, las localidades se agotaron "en menos de una hora".

"La expectación generada por el anuncio del regreso de Don Omar a España ha provocado una respuesta sin precedentes por parte del público, que ha agotado el aforo del recinto en tiempo récord.

Con más de 25 años de trayectoria y un impacto global indiscutible, el artista puertorriqueño demuestra una vez más su vigencia como una de las figuras más influyentes del género urbano", señala un comunicado.

@lamelodia.tv Don Omar vuelve a España🇪🇸😱 #donomar #donomarespaña #reggaeton #generourbano #reggaetonviejito ♬ Conteo - Don Omar

Con 25 años de carrera, William Omar Landrón, Don Omar, es el autor de éxitos como 'Danza Kuduro', 'Dile', 'Dale Don dale, 'Virtual Diva', 'Salió el sol', 'Guaya guaya' u 'Ojitos chiquitos'.

Su trayectoria incluye tres Latin Grammy, 20 Premios Billboard y 19 Premios Lo Nuestro, además de nominaciones en galardones internacionales.

@lamueve Tras la confirmación de que @DON OMAR aka KONG estará en el @Tenerife Cook Music Fest 2025 nos quisimos acordar de este saludito que nos mandó el año pasado☺️ EL REY👑 #donomar #musica #FYP #tenerife #puertorico ♬ sonido original - La Mueve

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias