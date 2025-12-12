Muere Papo Rosario, cantante de El Gran Combo de Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico.

Papo Rosario, quien por 38 años fue uno de los cantantes del grupo de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes a sus 78 años por complicaciones de salud, seis días después de la muerte del exdirector de esa misma orquesta, Rafael Ithier.

Según se publicó en un comunicado en la cuenta de Facebook de Luis Antonio Rosario Concepción, nombre de pila del excantante, "ha partido a continuar su baile en el cielo".

"Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón", resaltó la familia de Rosario, encabezada por su esposa, Ernie, hijos y familiares."

Agradecemos las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida. No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos sigan llenando de fortaleza. Pedimos espacio para poder afrontar este momento doloroso en familia", agregó la familia Rosario.

Papo Rosario, nacido el 4 de abril de 1947, arrancó su carrera musical siendo un adolescente, cuando aún era un estudiante de la escuela superior Central High, en Santurce (San Juan), con la orquesta El Conjunto Alegre.