Star Wars, Tomb Raider y una gran noche para la Expedición 33

Anoche, en el teatro Peacock de Los Ángeles, The Game Awards transmitió su mezcla anual de entregas de premios y costosos anuncios de videojuegos. Se anunciaron nuevos títulos, aparecieron celebridades y, en un momento dado, se colgó del techo a gente gritando en una extravagante promoción de un nuevo juego de rol. La aclamada aventura francesa Clair Obscur: Expedition 33 comenzó la noche con 12 nominaciones, la mayor cantidad en la historia del evento, y la cerró con nueve premios. El favorito galo se llevó el premio al juego del año, además de los premios a la mejor dirección de juego, la mejor dirección artística, la mejor narrativa y la mejor interpretación (para la actriz Jennifer English). Por otra parte, Hades II se alzó con el premio al mejor juego de acción, Hollow Knight: Silksong ganó en la categoría de mejor acción/aventura y Arc Raiders se alzó con el premio al mejor multijugador. La nueva Nintendo Switch 2 tuvo un buen desempeño, con Donkey Kong Bananza como mejor juego familiar y Mario Kart World arrasando en la categoría de mejor juego de deportes/carreras.

También fue una noche de anuncios de videojuegos de gran presupuesto. Star Wars: Fate of the Old Republic, sucesor espiritual de la clásica serie de Xbox Knights of the Old Republic, fue presentado con el director original del juego, Casey Hudson, al mando. Desarrollado por Arcanaut Studios, es una aventura narrativa para un jugador ambientada al borde de un gran cambio para la galaxia.Otro clásico que regresa es Tomb Raider, que tendrá dos nuevas entregas : una nueva versión del original de 1996 llamada Legacy of Atlantis, y una nueva aventura, Tomb Raider: Catalyst. Una nueva incorporación a la serie de aventuras de rol Divinity se presentó con un tráiler francamente desagradable . Creado por Larian Studios, creadores de Baldur's Gate 3, el juego fue presentado por el organizador de los Game Awards, Geoff Keighley, quien publicó fotos en redes sociales que mostraban una misteriosa estatua con sus coordenadas en el desierto de Mojave. Un punto culminante inesperado fue el encantador Coven of the Chicken Foot, un juego de plataformas y puzles de fantasía de Wildflower Interactive, un nuevo estudio independiente fundado por el veterano de Naughty Dog Bruce Straley, quien trabajó tanto en Uncharted como en The Last of Us. Te pones en la piel de una bruja anciana llamada Gertie y una criatura torpe en lo que parece una versión de cine de autor de The Last Guardian. Se estrenó un nuevo tráiler de Resident Evil Requiem, la última entrega de survival horror de Capcom, que mostró el regreso de Leon S. Kennedy, uno de los favoritos de la serie, ahora con un flequillo lacio y un abrigo de cuero como si fuera un superpolicía emo. Podrás jugar con él junto a la analista del FBI Grace Ashcroft, y ambos personajes vivirán aventuras paralelas con diferentes habilidades especiales.