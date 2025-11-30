Junior Burbara ejerce el sufragio y destaca espíritu cívico de la jornada

San Pedro Sula.

El candidato nacionalista a la Alcaldía de San Pedro Sula, Junior Burbara, ejerció su derecho al voto en el Instituto San Vicente de Paúl, donde llegó a la 1.30 de la tarde para participar en las elecciones generales que se desarrollan en Honduras. Burbara, quien asistió al centro de votación en horas de la mañana, tuvo que posponer su ejercicio democrático debido al retraso en el sistema biométrico en el centro de votación.

Al igual que en la mañana, Burbara fue acompañado por su familia y recibido entre muestras de apoyo por parte de simpatizantes que también acudían a las urnas desde tempranas horas. Tras emitir su voto, el candidato destacó la importancia de vivir una jornada caracterizada por la participación, la tranquilidad y el respeto entre los ciudadanos.