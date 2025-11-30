Junior Burbara ejerce el sufragio y destaca espíritu cívico de la jornada

El candidato nacionalista a la Alcaldía de San Pedro Sula, Junior Burbara, ejerció su derecho al voto en el Instituto San Vicente de Paúl, donde llegó a la 1.30 de la tarde para participar en las elecciones generales que se desarrollan en Honduras.
Burbara, quien asistió al centro de votación en horas de la mañana, tuvo que posponer su ejercicio democrático debido al retraso en el sistema biométrico en el centro de votación.
Al igual que en la mañana, Burbara fue acompañado por su familia y recibido entre muestras de apoyo por parte de simpatizantes que también acudían a las urnas desde tempranas horas.
Tras emitir su voto, el candidato destacó la importancia de vivir una jornada caracterizada por la participación, la tranquilidad y el respeto entre los ciudadanos.
“Estamos presenciando una participación masiva en cada centro de votación y en cada ciudad de Honduras y tenemos unas elecciones limpias, tranquilas y que son una gran fiesta para todos los hondureños”, afirmó Burbara, recalcando que todos los sectores involucrados en el proceso han trabajado para garantizar un ambiente seguro y ordenado.
El candidato resaltó el trabajo realizado por el Consejo Nacional Electoral y por las Fuerzas Armadas “que cumplieron con la labor de abrir los centeos de votación y garantizar el desarrollo de las elecciones”.
Burbara destacó la relevancia de preservar la serenidad y el respeto mutuo, elementos que consideró esenciales para fortalecer la democracia hondureña.
Antes de retirarse del centro electoral, Burbara reiteró su invitación a todos los hondureños para acudir a votar y ejercer su papel en la construcción del futuro nacional, a pocas horas del cierre de las urnas. “La democracia se defiende con participación. Este domingo haremos historia”, concluyó.
Burbara señaló que esperará los resultados en la sede del Partido Nacional.