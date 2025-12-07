Tomás Zambrano exige explicación urgente a empresa encargada del Trep

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional, exigió este domingo una explicación urgente a la empresa responsable del sistema de divulgación y transmisión de resultados electorales, tras casi 48 horas de paralización del cómputo oficial en la página del Consejo Nacional Electoral (CNE). “En nombre del pueblo hondureño y del Partido Nacional, exigimos una respuesta inmediata. Casi 48 horas lleva paralizado el cómputo en la página oficial del CNE, y eso constituye una gravísima irresponsabilidad que pone en riesgo la transparencia y la credibilidad del proceso electoral”, señaló Zambrano.

El congresista también informó que para la tarde de este domingo estaba prevista una reunión entre los equipos técnicos del Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre. No obstante, aseguró que el representante de Libre no se presentó, lo que calificó como un obstáculo en un momento crítico. "Es urgente que todos los actores políticos asuman su responsabilidad", afirmó. Zambrano recordó que la elección presidencial fue "sumamente reñida" y destacó el trabajo del Partido Nacional en todo el país. "Nuestro partido ha trabajado con entrega y sacrificio en los 18 departamentos para ganar limpiamente esta elección". "No es justo que el esfuerzo de nuestra dirigencia y de nuestra militancia quede en entredicho por fallas técnicas o retrasos injustificados", sostuvo.