Luis Javier Santos responde a cuestionamientos de JOH sobre caso del narcovideo de Carlón

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, respondió este martes a los cuestionamientos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien puso en duda su actuación en el caso del denominado "narcovideo", en el que aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

A través de sus redes sociales, Santos rechazó la versión de que no actuó en ese expediente y aseguró que algunos medios y analistas "prefieren fabricar titulares antes que verificar los hechos".

"Hoy intentan instalar la falsa narrativa de que Luis Santos 'no hizo nada' contra Carlos Zelaya, alias 'Carlón'", expresó el exfiscal al referirse a las críticas surgidas tras las declaraciones del exmandatario.

Santos sostuvo que ningún fiscal puede investigar un expediente que nunca le fue asignado. Según explicó, esa denuncia "es o fue investigada por otra fiscalía y jamás estuvo bajo la competencia de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco)".

El exfuncionario añadió que, de haber estado el caso bajo la competencia de la Uferco, habría actuado "con la misma firmeza y sin contemplaciones" con la que, según dijo, esa unidad impulsó procesos como los casos "Arca Abierta", "Hermes" y "Pandora", este último en el que Hernández figura como imputado.

Asimismo, Santos instó a quienes cuestionan su desempeño a explicar a qué fiscalía fue asignada la denuncia y, en caso de existir elementos suficientes, por qué no se ha procedido judicialmente. "Los hechos pesan más que la propaganda", afirmó.