Luis Javier Santos responde a cuestionamientos de JOH sobre caso del narcovideo de Carlón

El exjefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, respondió este martes a los cuestionamientos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien puso en duda su actuación en el caso del denominado "narcovideo", en el que aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
A través de sus redes sociales, Santos rechazó la versión de que no actuó en ese expediente y aseguró que algunos medios y analistas "prefieren fabricar titulares antes que verificar los hechos".
"Hoy intentan instalar la falsa narrativa de que Luis Santos 'no hizo nada' contra Carlos Zelaya, alias 'Carlón'", expresó el exfiscal al referirse a las críticas surgidas tras las declaraciones del exmandatario.
Santos sostuvo que ningún fiscal puede investigar un expediente que nunca le fue asignado. Según explicó, esa denuncia "es o fue investigada por otra fiscalía y jamás estuvo bajo la competencia de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco)".
El exfuncionario añadió que, de haber estado el caso bajo la competencia de la Uferco, habría actuado "con la misma firmeza y sin contemplaciones" con la que, según dijo, esa unidad impulsó procesos como los casos "Arca Abierta", "Hermes" y "Pandora", este último en el que Hernández figura como imputado.
Asimismo, Santos instó a quienes cuestionan su desempeño a explicar a qué fiscalía fue asignada la denuncia y, en caso de existir elementos suficientes, por qué no se ha procedido judicialmente. "Los hechos pesan más que la propaganda", afirmó.
Cuestionamientos de JOH a Luis Javier Santos
Las declaraciones del exfiscal surgieron luego de que Hernández preguntara públicamente: "¿Dónde estaba Luis Javier Santos en el caso del narcovideo de Carlos Zelaya?", al tiempo que cuestionó el papel desempeñado por el exjefe de la Uferco.
Algunos medios y opinadores prefieren fabricar titulares antes que verificar los hechos. Hoy intentan instalar la falsa narrativa de que Luis Santos “no hizo nada” contra Carlos Zelaya, alias “Carlón”.— 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙪𝙯 (@Luis_Santos_C) July 7, 2026
La realidad es otra: ningún fiscal puede investigar un expediente que nunca... https://t.co/3MQtMQpyFy
El expresidente también manifestó que Santos habría actuado de forma sesgada en ese caso y planteó la posibilidad de que el exfiscal tenga una aspiración política vinculada al partido Libertad y Refundación (Libre).
"Talvez Santos busca una aspiración política por el partido Libre", expresó el expresidente hondureño, quien regresará a Honduras el próximo 26 de julio para presentarse ante la justicia hondureña por acusaciones relacionadas con el caso Pandora II.
Cabe recordar que en enero pasado, el entonces fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, trasladó a Luis Javier Santos de la titularidad de la Uferco hacia la Escuela de Formación “Orlan Chávez”.