Detenidos en Mezapita están vinculados a masacre de Rigores, afirma Gerzón Velásquez

Arizona, Atlántida

El secretario de Seguridad, Gerzón Velásquez, confirmó que el operativo ejecutado por la Policía Nacional en el sector de Mezapita, Arizona, Atlántida, forma parte de la investigación por la masacre registrada en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, Colón.

Según el funcionario, las diligencias corresponden a una segunda fase de las acciones investigativas desarrolladas por las autoridades para identificar y capturar a los responsables de las muertes múltiples ocurridas en esa zona del litoral atlántico.

Velásquez explicó que los organismos de investigación contaban con información que ubicaba en una residencia a varias personas presuntamente relacionadas con la estructura criminal vinculada al hecho violento.

“Tenemos suficientes elementos para poder determinar que en esa casa se ocultaban personas relacionadas con estas estructuras criminales que cometieron este delito”, manifestó el titular de Seguridad.

El funcionario indicó que uno de los principales objetivos del operativo era neutralizar a los integrantes de la organización criminal e incautar armas de fuego que habrían sido utilizadas durante la masacre.

La intervención fue realizada mediante una orden judicial, en coordinación con el Ministerio Público, en una propiedad que había sido asegurada años atrás por el Estado al narcotraficante conocido como “El Negro Lobo”.

De acuerdo con Velásquez, el inmueble permanecía bajo control estatal, pero estaba siendo ocupado ilegalmente por integrantes de la estructura criminal investigada.

Durante el allanamiento, uno de los sospechosos presuntamente abrió fuego contra los agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, por lo que fue abatido durante el enfrentamiento.

Además, cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo.

En el lugar se decomisaron tres fusiles AR-15, dos escopetas, varias pistolas y otros indicios que serán sometidos a análisis para determinar si fueron utilizados en la masacre ocurrida en Rigores.

Velásquez aseguró que todos los agentes que participaron en la operación resultaron ilesos y destacó la actuación del comando especializado que ejecutó la intervención.

El secretario de Seguridad agregó que las investigaciones continúan y que se desarrollan otras operaciones relacionadas con el caso, las cuales ya han permitido la captura de dos personas más vinculadas con los hechos.