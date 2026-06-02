Cae el "Gato Negro", hombre vinculado a masacre en Rigores, Colón

Colón, Honduras

Un hombre conocido con el alias de "Gato Negro" fue capturado por la Policía Nacional en el sector de la colonia Suyapa en La Ceiba, como parte de las investigaciones relacionadas con la masacre de 20 personas en la comunidad de Rigores, departamento de Colón. Durante una comparecencia ante medios de comunicación, el fiscal del caso confirmó la detención del sospechoso por agentes policiales, aunque evitó brindar mayores detalles sobre la estructura criminal que estaría siendo investigada para no comprometer el avance de las diligencias.

"Tenemos alguna reserva porque no queremos poner en precario la eficacia de la investigación que ya está desarrollada", manifestó el representante del Ministerio Público al ser consultado sobre el número de personas involucradas y el alcance de las operaciones. Asimismo, indicó que por el momento no es posible precisar si todos los integrantes de la supuesta estructura permanecen en La Ceiba o si algunos se encuentran en otras zonas del país, debido a las limitaciones propias de esta etapa del proceso investigativo. Las autoridades detallaron que la captura fue resultado de un monitoreo realizado durante varios días, labor que contó con información proporcionada por ciudadanos. "Se ha contado con el apoyo de la población, y eso es importante porque genera un espectro de confianza entre el ciudadano y sus autoridades", destacó el fiscal. La detención de "Gato Negro" representa un nuevo avance en las pesquisas orientadas a esclarecer la masacre registrada en Rigores, Colón.

Masacre en Rigores