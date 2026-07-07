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Messi se desahoga y explica por qué Argentina es invencible: "No nos queremos ir"

El capitán albiceleste se desahogó ante los medios de comunicación y explicó cuál considera que es la principal fortaleza del equipo.

Messi se desahoga y explica por qué Argentina es invencible: No nos queremos ir

Messi no pudo ocultar su emoción tras la clasificación cardíaca de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.
Atlanta, Estados Unidos.

Lionel Messi, figura y capitán de Argentina, se mostró emocionado tras el agónico triunfo por 3-2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, destacó que el equipo debió volver a sufrir para pasar de fase y consideró que la remontada fue "muy emocionante".

"Volvimos a sufrir muchísimo pero bueno, esto es el Mundial y todos los partidos se están dando igual, muy igualados todos", expresó Messi, autor del empate 2-2 a pocos minutos del final, tras ir perdiendo por 0-2 hasta el minuto 79.

Leo reveló detalles sobre su penal errado en la primera parte: “La verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, con mucha angustia por volver a errarlo, por patearlo mal, porque creo que si hubiese hecho el penal en ese momento hubiera cambiado el partido porque estábamos haciendo un buen partido", analizó.

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Y añadió: "Después, más allá del penal, tuvimos situaciones claras y el arquero de ellos sacó pelotas increíbles. Por suerte al final me quedó y es algo especial poder ayudar a este grupo después de lo que había pasado internamente y estoy muy feliz”, expresó

El atacante del Inter Miami se mostró además "aliviado" por el triunfo y feliz por cómo se dio: "Se había puesto duro con el 0-2 y fue muy emocionante poder darlo vuelta".

"No es fácil levantar un 0-2 pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final", enfatizó Messi.

"Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria", añadió, al tiempo que agradeció el incesante apoyo de la afición y se mostró enfocado en la recta final del campeonato.

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En cuanto a la actitud del equipo de Lionel Scaloni en ir a buscar el partido y ganarlo en el cierre ante un rival que tenía la ventaja en sus manos, señaló: “Siento, creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Lo dije muchas veces que no deja de competir, de intentarlo y hoy se nos puso fea de verdad con un 2-0 en contra y levantar el resultado así, en una eliminatoria del Mundial es una muestra de orgullo, de carácter, de creer y de intentarlo hasta el final. Estoy orgulloso y feliz por este grupo".

“No nos queríamos ir, por eso queríamos seguir intentándolo y gracias a Dios terminamos festejando. Fue un desahogo y un alivio. No nos podíamos ir de esta manera”, repitió Messi.

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Luego, el rosarino respondió acerca de la fortaleza del grupo y el esfuerzo que deben hacer los rivales para ganarle a la Argentina. “Lo vengo repitiendo hace bastante porque sé lo que son estos chicos, porque los conozco desde adentro, compartí con ellos durante muchos años y es un grupo que compite, lo intenta al máximo hasta el final y hoy dio una muestra más con el 2-0 abajo: no se cae, lo intenta y conseguimos el descuento con el Cuti y ahí cambió todo. Creíamos que lo íbamos a dar vuelta. Con errores, con aciertos, pero este equipo compite al máximo sea cual sea el rival. Hoy fue muy difícil, nadie te regala nada”, aseguró.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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