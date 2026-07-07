Messi rompe otro récord en Copas del Mundo: nuevo gol y asistencia ante Egipto

Estados Unidos.

El de siempre apareció cuando más lo necesitaban. Lionel Andrés Messi continúa ampliando su legado y tomó la batuta una vez más para la Selección de Argentina en una épico empate ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El '10' de la Albiceleste se reivindicó luego del penal errado en la primera parte tras convertirse en el jugador con más lanzamientos fallados desde esta vía en una Copa del Mundo, y como el capitán que es, comandó un triunfazo para su país.

Primero lo hizo con una asistencia al Cuti Romero en el 79' y, posteriormente, apareció cuatro minutos después para sellar el 2-2 del partido. Lionel Messi llegó al área chica y sacó en enorme remate para mandarla a guardar en la meta de los faraones.