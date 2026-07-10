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Emilio Izaguirre adelanta próximo fichaje para Motagua

El director deportivo del campeón dejó interesantes declaraciones sobre el presente y lo que se avecina para el equipo capitalino.

  • Actualizado: 10 de julio de 2026 a las 09:18 -
  • Redacción
Emilio Izaguirre adelanta próximo fichaje para Motagua

Emilio Izaguirre sigue trabajando con la confección de la plantilla del Motagua.
Tegucigalpa, Honduras

Durante la presentación de la nueva camisa de Motagua, una de las voces que más se esperaba para que atendiera a la prensa era la de Emilio Izaguirre, director deportivo del club que ya ha gestionado nuevos fichajes para el torneo Apertura y Copa Centroamericana 2026.

El directivo del Ciclón valoró cada una de las contrataciones que se han hecho y no cerró la puerta a que vengan más en un futuro cercano. Además, hay una expresa petición de Javier López por traer un mediapunta que vendría a competir con el Droopy Gómez y Alejandro Reyes.

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De igual forma, le dejó claro a la afición del club que Valerio Marinacci no viene a jugar como lateral izquierdo, sino que viene a ser competencia en la central con Luis Vega.

ENTREVISTA CON EMILIO IZAGUIRRE

¿Está Motagua listo o puede haber más fichajes?

"Nosotros, en la temporada de fichajes, nos planteamos un gran jugador o una promesa para firmarlo. Hasta que se cierre el mercado de pases, no dejamos de buscar. Y claro, el profe siempre nos ha pedido un mediapunta. Un volante armador que venga a pelear con los que tenemos y esperemos que se concrete. Estamos bien reforzados, tres por puesto".

¿Cómo se dio la contratación de Valerio Marinacci?

"Lo escouteamos como defensa central izquierdo para que venga a competir con Luis Vega. Es un jugador de 1.89, fuerte en el juego aéreo, con buena salida, pase largo y formado en Italia. Javier López lo valoró como central; claro, si no está uno de los laterales, él puede cubrir el puesto perfectamente".

¿Y Jesús Batíz?

"Viene como extremo izquierdo; él jugó contra nosotros acá y le complicó al Búho (Meléndez), recuerdo que puso una asistencia en la ida y le peleó bastante. Es un jugador dinámico, potente, con buen centro y con buena pegada. Viene a cubrir la baja de Romário y la salida de Carlos "Zapatilla" Mejía. De igual forma, tenemos en ese sector a Jeffry Miranda, ambos se van a competir el puesto".

¿Es prioridad ganar la Copa Centroamericana?

"No, nosotros vamos paso a paso. No tenemos un solo objetivo como prioridad, la presión la tenemos entre nosotros, queremos ganar todo porque es la mentalidad del equipo, pero ante el público siempre decimos que vamos paso a paso para lograr pelear con todo".

¿Qué expectativas se tienen con Jonathan Moya?

"Estuvimos valorando 10 delanteros, hablamos con varios de ellos y no se dieron. Jugadores de Pachuca, no se dio, estuvimos en conversación con chilenos. Al profe (Javier López) siempre le gustó Moya y se dio".

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¿Moya es un fichaje de peso?

"Sí, nosotros sabemos lo que representa, jugador campeón con Alajuelense, viene de meter 14 goles en Arabia, es un goleador y nuestros jóvenes van a aprender mucho de él".

¿Con esto se cierra el mercado o habrá más fichajes?

"Podemos tener una o dos incorporaciones más, siempre estamos en busca de prospectos, o alguna buena oferta que tengamos la vamos a valorar".

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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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