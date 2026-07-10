Emilio Izaguirre adelanta próximo fichaje para Motagua

Durante la presentación de la nueva camisa de Motagua, una de las voces que más se esperaba para que atendiera a la prensa era la de Emilio Izaguirre, director deportivo del club que ya ha gestionado nuevos fichajes para el torneo Apertura y Copa Centroamericana 2026.
El directivo del Ciclón valoró cada una de las contrataciones que se han hecho y no cerró la puerta a que vengan más en un futuro cercano. Además, hay una expresa petición de Javier López por traer un mediapunta que vendría a competir con el Droopy Gómez y Alejandro Reyes.
De igual forma, le dejó claro a la afición del club que Valerio Marinacci no viene a jugar como lateral izquierdo, sino que viene a ser competencia en la central con Luis Vega.
ENTREVISTA CON EMILIO IZAGUIRRE
¿Está Motagua listo o puede haber más fichajes?
"Nosotros, en la temporada de fichajes, nos planteamos un gran jugador o una promesa para firmarlo. Hasta que se cierre el mercado de pases, no dejamos de buscar. Y claro, el profe siempre nos ha pedido un mediapunta. Un volante armador que venga a pelear con los que tenemos y esperemos que se concrete. Estamos bien reforzados, tres por puesto".
¿Cómo se dio la contratación de Valerio Marinacci?
"Lo escouteamos como defensa central izquierdo para que venga a competir con Luis Vega. Es un jugador de 1.89, fuerte en el juego aéreo, con buena salida, pase largo y formado en Italia. Javier López lo valoró como central; claro, si no está uno de los laterales, él puede cubrir el puesto perfectamente".
¿Y Jesús Batíz?
"Viene como extremo izquierdo; él jugó contra nosotros acá y le complicó al Búho (Meléndez), recuerdo que puso una asistencia en la ida y le peleó bastante. Es un jugador dinámico, potente, con buen centro y con buena pegada. Viene a cubrir la baja de Romário y la salida de Carlos "Zapatilla" Mejía. De igual forma, tenemos en ese sector a Jeffry Miranda, ambos se van a competir el puesto".
¿Es prioridad ganar la Copa Centroamericana?
"No, nosotros vamos paso a paso. No tenemos un solo objetivo como prioridad, la presión la tenemos entre nosotros, queremos ganar todo porque es la mentalidad del equipo, pero ante el público siempre decimos que vamos paso a paso para lograr pelear con todo".
¿Qué expectativas se tienen con Jonathan Moya?
"Estuvimos valorando 10 delanteros, hablamos con varios de ellos y no se dieron. Jugadores de Pachuca, no se dio, estuvimos en conversación con chilenos. Al profe (Javier López) siempre le gustó Moya y se dio".
¿Moya es un fichaje de peso?
"Sí, nosotros sabemos lo que representa, jugador campeón con Alajuelense, viene de meter 14 goles en Arabia, es un goleador y nuestros jóvenes van a aprender mucho de él".
¿Con esto se cierra el mercado o habrá más fichajes?
"Podemos tener una o dos incorporaciones más, siempre estamos en busca de prospectos, o alguna buena oferta que tengamos la vamos a valorar".