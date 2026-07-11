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AMHON pide a alcaldes mantener conducta ética tras video de alcalde de Yuscarán

La organización hizo un llamado a los funcionarios locales a mantener una conducta apegada a la ética y responsabilidad pública

AMHON pide a alcaldes mantener conducta ética tras video de alcalde de Yuscarán

La AMHON pidió a los alcaldes del país actuar con responsabilidad y mantener el decoro en el uso de los espacios municipales tras la difusión de un video que generó reacciones en redes sociales.
San Pedro Sula.

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) se pronunció luego de la circulación de un video en redes sociales donde presuntamente se observa a un alcalde compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de una municipalidad.

A través de un comunicado, la organización recordó que las autoridades municipales deben desempeñar sus funciones bajo principios de responsabilidad, prudencia y respeto a la ética pública.

La AMHON señaló que los edificios municipales son espacios destinados al servicio de la ciudadanía y que su uso debe mantenerse acorde con la naturaleza institucional de estos lugares.

Alcalde de Yuscarán rompe el silencio tras video consumiendo alcohol en salón municipal

En ese sentido, la asociación hizo un llamado a alcaldes y alcaldesas del país para que mantengan una conducta ejemplar, tanto en el ejercicio de sus cargos como en el uso de los espacios públicos bajo su administración.

Asimismo, la institución indicó que continuará promoviendo una gestión municipal basada en la transparencia, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público, destacando que la actuación de los funcionarios locales influye en la confianza de la población.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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