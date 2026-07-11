AMHON pide a alcaldes mantener conducta ética tras video de alcalde de Yuscarán

San Pedro Sula.

La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) se pronunció luego de la circulación de un video en redes sociales donde presuntamente se observa a un alcalde compartiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de una municipalidad.

A través de un comunicado, la organización recordó que las autoridades municipales deben desempeñar sus funciones bajo principios de responsabilidad, prudencia y respeto a la ética pública.

La AMHON señaló que los edificios municipales son espacios destinados al servicio de la ciudadanía y que su uso debe mantenerse acorde con la naturaleza institucional de estos lugares.