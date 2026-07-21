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Una bala pérdida acabó con la vida de María Luisa mientras dormía en Los Ángeles

María Luisa Barrios Ventura murió tras ser alcanzada por una bala que atravesó la ventana de su casa en Los Ángeles mientras dormía junto a su pareja y su bebé

Una bala pérdida acabó con la vida de María Luisa mientras dormía en Los Ángeles
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María Luisa Barrios Ventura murió la madrugada del domingo 19 de julio tras ser alcanzada por una bala que atravesó la ventana de su vivienda en el sector de Vermont Vista, en Los Ángeles, California, mientras dormía junto a su pareja y su hija pequeña.
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La tragedia ocurrió alrededor de las 3:35 de la madrugada en una vivienda ubicada en la cuadra 400 de la calle W 103. De acuerdo con los reportes preliminares, varios disparos fueron realizados desde el exterior por sospechosos que hasta ahora no han sido identificados.
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Uno de los proyectiles atravesó una ventana del dormitorio donde descansaba la familia e impactó en la cabeza de María Luisa, causándole heridas mortales. Pese a la rápida llegada de los equipos de emergencia, la joven fue declarada muerta en el lugar.
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La víctima dormía junto a su pareja, Omar Misael Bail, y la hija de ambos, una niña de apenas un año de edad. El hombre relató a medios locales los dramáticos momentos que vivió tras escuchar los disparos que irrumpieron en la tranquilidad de su hogar.
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"Una bala perdida pasó por acá y le pegó a la que era mi mujer", expresó Bail. También explicó que varios proyectiles impactaron cerca del apartamento donde residían, uno de ellos en la habitación y otro en un vehículo estacionado en las cercanías.
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Aún conmocionado por lo sucedido, el compañero de vida de la joven aseguró que jamás imaginó que un hecho de esa naturaleza pudiera ocurrir mientras dormían. "Nunca me imaginé que iba a entrar una bala aquí, estando uno durmiendo", manifestó.
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La Oficina del Médico Forense confirmó la identidad de la víctima como María Luisa Barrios Ventura, originaria de la aldea La Unión, en el municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Su muerte ha causado profundo dolor entre familiares, amigos y miembros de la comunidad guatemalteca en Estados Unidos.
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Además del impacto por la pérdida, la tragedia dejó en la orfandad a una niña pequeña. Ante esta situación, familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios, repatriar el cuerpo a Guatemala y brindar apoyo a la menor.
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Tras el tiroteo, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del hecho. Hasta ahora no se han reportado capturas, mientras el caso continúa generando consternación tanto en Estados Unidos como en Guatemala.
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