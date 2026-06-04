Video de la explosión de cuatro cisternas de gas en el centro de México

Puebla, Honduras

Una explosión de una bodega donde se almacenaban cisternas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el estado mexicano de Puebla (centro) dejó el saldo de tres heridos, los cuales están recibiendo atención hospitalaria, informó este jueves el gobernador estatal, Alejandro Armenta.

Según la información disponible, la explosión de cuatro cisternas de gas ocurrió a las 9:53 hora local (15:53 GMT), pero por el momento se desconocen las causas del accidente.

"Las personas que tuvieron este incidente ya fueron trasladadas (...) Yo tengo datos aquí de tres personas (lesionadas). Nosotros queremos que sean atendidos de inmediato, así lo están haciendo", declaró el gobernador ante los medios de comunicación.

Por el momento, las autoridades no han reportado ningún fallecido.

Por su parte, el coordinador de Protección Civil en Puebla, el coronel Bernabé López, detalló que en el lugar de los hechos, en el municipio de Tepeaca, están desplegados fuerzas locales, efectivos del cuerpo de Bomberos del estado, agentes policiales, militares del Ejército y la Marina mexicana y miembros del Ministerio Público.

"Se tuvo que realizar la evacuación del Hospital General de Tepeaca, de la Escuela Preparatoria 2 de Octubre, del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas aledañas", dijo el funcionario en un vídeo publicado en sus redes sociales.