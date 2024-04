EEUU ha deportado a 690,000 migrantes desde que levantó el Título 42

Estados Unidos ha deportado a 690,000 migrantes desde que la Administración de Joe Biden levantó en mayo del año pasado el Título 42, la política instaurada por el Gobierno de Donald Trump (2017-2021) que permitía las devoluciones en caliente de indocumentados a México, informaron autoridades.

El Gobierno demócrata ha insistido durante estos últimos once meses que el fin del Título 42 no significa que la frontera sur esté abierta a la inmigración irregular y que se sigue expulsando a aquellas personas que no tienen base legal para entrar en el país.