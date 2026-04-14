Alenis Vargas revela diferencia con Molina en la 'H' y lo qué le sorprendió de Turquía

San Pedro Sula, Honduras.

Vargas no ocultó la emoción de haber hecho un buen papel con la Selección de Honduras en su última presentación y contó algunos detalles de la íntima charla que tuvo con J osé Molina: “Antes solo iba, solo estaba ahí; sin embargo, ahora me siento parte. Esa atención hace sentir la diferencia”.

El orgullo del barrio Barandillas de San Pedro Sula atendió a Diario LA PRENSA desde la comodidad de su apartamento en Turquía para referirse a lo que es su vida en aquel país europeo donde reveló que le tocó pasar un susto ante una de las tradiciones de su nuevo hogar.

La vida puede dar un giro de 90 grados cuando menos te lo esperas y testigo de ello es el veloz catracho de 22 años, Alenis Varga s, quien pasó de ser separado hace unos años del Sporting Kansas City a dar el salto a Europa y de estar borrado en la Bicolor a ser uno de los más destacados en el amistoso ante Perú.

El espigado futbolista también se mostró ilusionado con el amistoso que tendrá la H ante la campeona del mundo, Argentina y contó que su objetivo a corto o mediano plazo es llegar a un club de Francia o Inglaterra.

Ya llevas aproximadamente cuatro meses en Turquía, ¿cómo ha sido la experiencia?

No me quejo. En el equipo y en la ciudad todo va bien. Sí, ya son cuatro meses desde que llegué en enero.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de Turquía?

La barrera del idioma es lo primero. También la cultura, que es un poco diferente por el tema de la religión, ya que son muy creyentes. Pero fuera de eso, todo bien. Ya estoy acostumbrado a estar fuera y adaptarme a nuevas culturas, al final toca adaptarse, pero el equipo y muchos compañeros me han hecho sentir cómodo.

Entre la gastronomía y la cultura, ¿qué ha sido lo más extraño?

La comida, porque consumen bastante comida asiática y no estoy tan acostumbrado. Siempre trato de buscar algo parecido a lo de casa. Pero fuera de eso, todo bien. La ciudad es muy bonita, activa, y la gente es muy cálida.

¿Cómo es un día normal tuyo allá?

Entrenamos en la tarde. En la mañana hago trabajo de gimnasio y prevención de lesiones, siguiendo un plan del preparador físico. Luego entreno y prácticamente paso el resto del día con el club. Después regreso a casa, hablo con mi familia, mi novia y amigos, y descanso.

¿Has tenido oportunidad de conocer la ciudad?

Sí, aunque no soy mucho de salir. Al inicio pasé como dos meses del entrenamiento a la casa. Luego vino un hermano mío que vive en Europa y él me ayudó a conocer más lugares, restaurantes y centros comerciales. Pero sigo siendo alguien tranquilo, me gusta estar en casa.

¿Te ha costado la soledad?

No mucho, ya me acostumbré. Lo más difícil es cuando falta poco para regresar a casa, ahí sí entra la desesperación por querer ya terminar, pero mientras estoy ocupado, no tengo problema.

¿Y cómo haces con la comida?

A veces cocino, otras veces como afuera o pido comida. Mi mamá siempre me enseñó a saber defenderme en la cocina, así que tengo mis recetas y voy variando.

¿Cómo ha sido tu adaptación en el Manisa FK, tomando en cuenta que has tenido regularidad y titularidad?

La verdad, muy contento. Desde el primer día me mostraron el interés y la importancia que tenían conmigo, y eso me hizo sentir muy cómodo. Al inicio me tocó entrar de cambio y adaptarme, ir conociendo a los rivales, porque para mí cada partido es como un examen nuevo. Trato de ver videos, pero no es lo mismo. Aun así, el equipo, los compañeros y la directiva me han hecho sentir muy bien. Me han dado confianza y libertad para jugar, para ser yo. Ahora estoy enfocado en terminar el torneo y luego ver cuál será el siguiente paso.

Algunos consideraron tu paso de Finlandia a la segunda división de Turquía como un retroceso. ¿Cómo lo viste vos?

No lo vi así. Los dos países son muy competitivos, pero lo que sí te puedo decir es que yo lo vi como una oportunidad en todos los sentidos; futbolístico y económicamente porque no es un secreto que aquí las cantidades son mucho mejores que a donde estaba. Mi visión es subir a primera lo más pronto posible y por el momento estoy aquí pasando el proceso. Vuelvo a decir yo no lo sentí como un retroceso, al contrario, lo sentí como un paso más hacia el lugar donde yo quiero estar.

Has jugado en Estados Unidos, Finlandia, Costa Rica, Honduras y ahora Turquía. ¿Hay mucha diferencia en las instalaciones?

Sí, hay diferencias. Las mejores instalaciones que he visto han sido en Kansas, pero aquí en Turquía también tengo todo lo necesario. El club cuenta con herramientas de primer nivel.

Después de tu salida de Kansas y tu paso por Europa, ¿sentís que fue la mejor decisión?

Sí. Al inicio tenía dudas, no sabía qué podía pasar, pero con el tiempo fui viendo resultados y evolución. No me arrepiento, al contrario, estoy muy contento. Como jugador uno quiere jugar, y no es fácil estar en un equipo donde no hay confianza en los jóvenes. En Finlandia me dieron esa oportunidad, jugué todo el año y eso me ayudó a tener más constancia en la Selección. Hoy veo hacia atrás y el cambio ha sido para bien.

Actualmente están en la décima posición, ¿cómo ven el tema del ascenso?

El ascenso directo ya es complicado, pero aún tenemos opciones de pelear el playoff. Si ganamos los tres partidos que nos quedan y otros resultados se combinan, podemos lograrlo. Dependemos de nosotros.

Si no se consigue el ascenso, ¿ves una posible salida?

De momento no lo sé. Eso lo maneja mi agente. Yo me siento bien aquí y no vería mal quedarme un año más, pero al final ellos decidirán.

¿Has hablado con Rigoberto Rivas?

Ahora tenemos mucha más comunicación, hablamos prácticamente todos los días, pero no nos hemos podido reunir aquí. Compartimos cuando fuimos a la Selección, me invitó a ir a su partido ayer, pero no pude porque yo también tuve partido.

¿Qué consejos recibís de él?

Que mantenga la cabeza fría, que no me desespere y que tome buenas decisiones. También que me informe bien sobre los equipos, porque aquí existe la fama de que algunos tienen problemas administrativos. Por ahora, gracias a Dios, en mi club todo ha sido positivo.

¿No hay problemas de guerra por allá?

Todo tranquilo. Yo tenía cierto miedo por todo lo que está pasando en el mundo, pero no se ha escuchado nada negativo. Turquía es un país bastante estable en ese sentido, al menos en la zona donde estoy.

El latino y el hondureño suelen ser muy alegres. ¿No hay prohibiciones allá?

La religión. Cuando llegué era mes de Ramadán y no comen durante el día, solo en la noche. También hay bocinas que emiten un cántico que es como un llamado a orar. La primera vez me asusté porque no sabía qué era, sonaba como un lamento no entiendo que dicen, pero así suena. Luego entendí que es parte de su cultura y me fui acostumbrando. Incluso ves a la gente detener el tráfico porque se detienen en la calle para hincarse y ponerse a orar.

¿Y en los equipos hay alguna tradición especial antes de los partidos?

No, aquí cada jugador se motiva a su manera. Está la charla normal del entrenador, pero no hay rituales como tal. En cuanto a la comunicación, usamos un traductor: yo hablo en inglés y él traduce al turco, y viceversa.

¿Has aprendido algo del idioma turco?

Muy poco, lo básico. Pero si me quedo más tiempo, quiero aprender más porque es importante dentro del campo. A veces necesitas comunicar movimientos y, si no sabes el idioma, se complica. Una vez me pasó que mis compañeros internacionales no estaban jugando todos y cerca de mí solo tenía jugadores turcos y yo quería expresar algo o que me hicieran algún movimiento y no encontraba la forma de decirle.

En Finlandia decías que te veían como “exótico”. ¿En Turquía pasa lo mismo y más con ese Flow de Denis Rodman?

Sí, algo parecido. Aquí si nos vamos al color de piel las únicas personas que veo de color de piel negra son jugadores, mis compañeros, luego no he visto. Yo salgo rara vez, pero cuando salgo hay gente que me queda viendo. Yo no era de pintarme el pelo, pero un día en vacaciones lo hice, me gustó y lo dejé así. Aquí la gente es bien conservadora y por eso les sorprende verlo a uno.

¿Has sufrido racismo?

No, gracias a Dios no he tenido problemas. Puede que digan cosas, pero como no entiendo el idioma, tampoco les doy importancia.

Tu partido contra Perú marcó un antes y un después en la Selección. ¿Cómo lo viviste?

Muy contento. Porque siempre ha sido algo que yo he querido, ser parte de la Selección. Estoy muy motivado por seguir. Trato de no ver muchas las redes porque, así como te dicen cosas buenas, te dicen negativas. Es una sensación bonita ponerse la camisa de la H y la mentalidad cambia porque uno piensa cuantas personas quieren esta oportunidad, así que debo hacerlo bien. Ese día las cosas me salieron y pudimos empatar.

Al parecer José Molina estuvo muy satisfecho con tu participación, ¿qué has podido hablar con él?

Habló conmigo personalmente y me pidió que hiciera lo mismo que en mi club: encarar, buscar espacios y jugar con libertad. Me dio confianza desde el inicio y eso fue clave. Me mencionó que me han venido siguiendo y que sabía de que era capaz es por eso me daba ese grado de confianza.

¿Qué te sorprendió de este nuevo cuerpo técnico?

Te voy a hablar por mí. La libertad de acción, siento que antes era más seguir un patrón y ahora el futbolista puede hacer lo que realmente puede. Antes solo iba, solo estaba ahí; sin embargo, ahora me siento parte porque que te pregunten cómo va tu día, si te sentiste bien en el juego o si no si no se siente alguna molestia. Esa atención hace sentir la diferencia.

Pero igualmente solo tengo palabras de agradecimiento para el profe Rueda porque fue él quien me llevó y se atrevió a llamarme.

¿Por qué piensas que no te volvió a llamar?

Siento que cuando me dio la oportunidad no era yo en ese partido, no hice lo que logré hacer lo que hice en este último partido y como te digo en aquella ocasión tenía que seguir un rol y no ser yo mismo. Tal vez por eso se puede haber considerado que no estaba listo para el reto.

¿Te ves jugando contra Argentina en el amistoso?

Claro, trabajo para eso. Sería una gran oportunidad, esos partidos te miden de verdad. Trabajo fuerte aquí para seguir en el ojo de los entrenadores y si no me viera ahí no estaría en nada. Esos son los partidos que todos queremos jugar, es ahí donde uno ve si en verdad está listo o si aún falta.

¿Sería bonito ganarles para mandarlos bautizados para el mundial?

Ja, ja, ja, ja, ojalá hermano que bonito sería. Vamos a trabajar para eso. Es la meta.

¿Cuál es tu techo como futbolista?

No lo veo todavía. Voy paso a paso, trabajando cada día. Me gustaría llegar a ligas como Francia o Inglaterra, pero primero debo consolidarme donde estoy. Me gusta mucho la Ligue 1 e Inglaterra, pero Dios es el que sabe.