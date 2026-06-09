  1. Inicio
  2. · Deportes

Club Santa Ana Runners, fiel a la Maratón La Prensa, aprovecha para hacer turismo en el país

“No llegamos solo a correr, vamos a conocer Honduras”, dijo Eduardo Monge, presidente del club de runners de El Salvador.

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 08:46 -
  • Heber Betancourt
Club Santa Ana Runners, fiel a la Maratón La Prensa, aprovecha para hacer turismo en el país

Aquí una imagen del club de “runners” en la edición 41 de la Maratón La Prensa.

Con una voz pausada y cargada de emoción, Eduardo Alberto Monge Chávez regresa a Honduras una vez más no solo para participar, sino para reencontrarse con una tierra que siente como propia y con una tradición que ha marcado su vida durante más de una década.

Originario de Santa Ana y con raíces hondureñas, Monge representa el puente entre dos países que se unen cada año en la Maratón de La Prensa-Gatorade, una carrera que ha trascendido lo deportivo para convertirse en un evento que cruza fronteras, impulsa el turismo y atrae corredores de distintas partes del mundo.

Esto debes saber de la Maratón Prensa-Gatorade 2026: Histórica Edición de ORO

“Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir”, inicia diciendo. El salvadoreño recuerda con claridad la primera vez que participó en la competencia de La Prensa, una experiencia que lo impactó profundamente debido a la magnitud del evento.

El grupo de corredores se viene tres días antes y visita las bellas playas de Omoa y Puerto Cortés.

El grupo de corredores se viene tres días antes y visita las bellas playas de Omoa y Puerto Cortés.

“Me impresionó ver tanta gente, el nivel de los corredores, incluso atletas internacionales, y en ese momento pensé que esto no podía quedarse solo en una experiencia personal, sino que debía compartirlo con mi grupo”, relata.

Con más de 17 años en el “running”, Eduardo ha sido corredor y líder de Santa Ana Runners, un grupo fundado en 2012 y que hoy se ha convertido en una familia de 60 integrantes.

Actualmente son más de 60 corredores que están en el club, 16 de ellos vendrán a la edición de oro de la Maratón La Prensa.

Actualmente son más de 60 corredores que están en el club, 16 de ellos vendrán a la edición de oro de la Maratón La Prensa.

Sin embargo, el 5 de julio de 2022 su vida cambió tras sufrir un derrame cerebral que le dejó una dificultad en su pie derecho, obligándolo a dejar de correr.“Gracias a Dios estoy casi recuperado, pero tengo una limitante que no me permite correr, aun así sigo viniendo y acompañando al grupo”, expresa.

“Voy a estrenarme en 21k, y qué mejor que en la edición 50 de la Maratón La Prensa”

Viene a hacer turismo. Para Monge, la Maratón de La Prensa-Gatorade tiene un valor extremadamente especial. “Es un evento emblemático. No es solo una carrera, tiene un propósito, tiene historia, y eso es lo que lo hace diferente”, afirma.

Y agrega: “Esta es una carrera que cruza fronteras, porque nosotros no llegamos solo a correr, vamos a conocer Honduras, a vivir su cultura, a compartir con su gente”, señala con convicción.

Honor por los 50 años de historia de la Media Maratón La Prensa-Gatorade

Esa visión lo ha llevado a convertir cada viaje en una experiencia integral, en la que el deporte se mezcla con el turismo.“Lo importante es que conozcan lo bello del país, porque muchas veces solo se habla de lo negativo, pero Honduras tiene mucho que ofrecer”, comenta.

En la edición 50 de la Maratón de La Prensa-Gatorade, el grupo participa con 16 corredores, incluidos dos italianos, pese a las dificultades como los largos viajes y compromisos laborales.

Celebración: 50 años de historia de la Media Maratón La Prensa

“Para nosotros es un honor estar en esta edición. Son 50 años de historia”, afirma, destacando que la experiencia va más allá de la meta, con espacios de convivencia que invitan también a conocer el país. Aunque ya no corre, Eduardo sigue siendo el motor de su equipo, manteniendo viva una tradición que trasciende fronteras y demuestra que esta maratón es más que una competencia: es un puente entre países y un impulso al turismo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Heber Betancourt

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias