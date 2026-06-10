Alexandra Tinoco: “Son cinco décadas promoviendo el deporte y la sana convivencia”

San Pedro Sula.

La Maratón de La Prensa-Gatorade no solo representa una competencia atlética, sino también un espacio de encuentro entre miles de atletas que buscan dar lo mejor en cada kilómetro. Para Progcarne, formar parte de esta histórica edición reafirma su compromiso con el bienestar de las familias hondureñas, apoyando iniciativas que fomentan la disciplina, la buena alimentación y la actividad física en el país. En el marco de la edición 50 de oro de la competencia, Alexandra Tinoco, gerente de Nuevos Proyectos de Progcarne, comparte la visión de la marca sobre este emblemático evento deportivo y su impacto en Honduras. Ella ya palpita la adrenalina de este domingo 14 de junio.

¿Cómo catalogan su experiencia en la Maratón? Nuestra experiencia ha sido sumamente positiva y enriquecedora. La Maratón de La Prensa representa mucho más que una competencia deportiva; es una celebración de disciplina, esfuerzo, bienestar y unión familiar. Como Progcarne, nos llena de orgullo apoyar espacios que promueven estilos de vida saludables y motivan a las personas a superarse. ¿Qué recuerdos tienen de la edición celebrada el año anterior? Esta será nuestra segunda participación como patrocinador, pero la experiencia del año pasado nos dejó recuerdos especiales: la energía de los corredores, el apoyo de las familias en las calles y la emoción colectiva que se vive en San Pedro Sula. Más allá de la competencia, recordamos el ambiente humano y el entusiasmo que contagia a toda la ciudad. También hemos visto cómo cada vez más hondureños adoptan hábitos saludables, donde el ejercicio y una buena alimentación juegan un papel fundamental.

¿Qué es lo que más les sorprende de este evento? Nos sorprende cómo año con año la Maratón sigue creciendo y conectando con más personas. Es impresionante ver el compromiso, preparación y entusiasmo de tantos participantes que entienden la importancia de cuidar su salud física y mental. ¿Se imaginaron que hubiese tanta pasión por el “running”? Definitivamente, el “running” ha crecido muchísimo en Honduras. Hoy vemos personas de todas las edades entrenando, preparándose y haciendo del deporte parte de su estilo de vida. Y junto con eso también ha crecido la conciencia sobre la importancia de una alimentación balanceada y proteínas de alta calidad para mejorar el rendimiento y el bienestar. ¿Qué representa este evento para San Pedro Sula y para Honduras? Representa orgullo, perseverancia y unión. Es uno de los eventos deportivos más emblemáticos del país y proyecta una imagen positiva de San Pedro Sula y de Honduras. Además, impulsa valores importantes como la disciplina, la salud y la convivencia familiar. ¿Tiene un significado especial para ustedes formar parte de la edición en la que se celebra medio siglo de la competencia? Sí, definitivamente. Ser parte de la edición número 50 tiene un significado muy especial porque representa historia, tradición y constancia. Son cinco décadas promoviendo el deporte y la sana convivencia en Honduras, y para Progcarne es un honor acompañar un evento tan emblemático. Como marca Progcarne, ¿qué les pueden decir a los participantes de la Maratón de cara a la carrera?