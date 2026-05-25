Congreso aprueba la renuncia de diputada suplente de Luz Ernestina Mejía

Tegucigalpa, Honduras

La dimisión fue conocida durante la sesión legislativa luego de que la Secretaría del Poder Legislativo recibiera la carta de renuncia irrevocable enviada por la parlamentaria suplente.

El Congreso Nacional aprobó este lunes la renuncia presentada por la diputada suplente del Partido Liberal por Francisco Morazán, Kathya Marlene Pastor Sanabria, quien decidió apartarse de su cargo alegando motivos personales y profesionales.

En el documento, Pastor Sanabria explicó que su decisión responde a circunstancias personales y compromisos laborales que le impiden desempeñar sus funciones con el tiempo y la responsabilidad que requiere el cargo para el cual fue electa por la ciudadanía.

Kathya Pastor formó parte de la fórmula liberal junto a la diputada propietaria Luz Ernestina Mejía, tras resultar electas en los comicios generales celebrados el 30 de noviembre de 2025.

Con esta decisión, se convierte en la primera renuncia oficial presentada y aprobada ante el pleno legislativo correspondiente al período 2026-2030.

Previo a la instalación del actual Congreso Nacional, también se registró la salida del diputado suplente liberal por Olancho, Vidal Cerrato, quien presentó su renuncia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras esa vacante, las autoridades electorales designaron a Samuel García como sustituto en la nómina del Partido Liberal por ese departamento.

Hasta el momento, el Congreso Nacional no ha informado cuál será el procedimiento para definir quién ocupará la suplencia dejada por Pastor Sanabria en Francisco Morazán.

La salida de la diputada suplente ocurre en medio del inicio de actividades de la nueva legislatura, marcada por la reorganización de bancadas y la conformación de distintas comisiones dentro del Poder Legislativo.