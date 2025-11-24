Herramientas para verificar imágenes y videos en las elecciones

San Pedro Sula, Honduras
Las imágenes y los videos se comparten a una velocidad enorme en redes sociales y mensajería. En época electoral su impacto crece todavía más y se convierten en un vehículo perfecto para desinformar.
En LA PRENSA Verifica y EH Verifica analizamos estos materiales con varias herramientas digitales. El primer paso suele ser la búsqueda inversa de imágenes, que permite rastrear si una foto ya fue publicada antes, en qué fecha, en qué país y en qué contexto.
Así podemos descubrir cuando una fotografía real de otra tragedia o protesta se reutiliza para hablar de Honduras.
También utilizamos extensiones y plataformas que ayudan a desmenuzar videos. Algunas permiten extraer fotogramas clave para buscarlos en Google u otros buscadores, revisar los metadatos visibles y localizar la versión original, muchas veces subida años atrás.
Otras herramientas facilitan comparar dos imágenes para ver si hubo recortes, montajes o cambios sutiles.
A continuación compartimos algunas de las herramientas que usamos con más frecuencia:
Búsqueda inversa de imágenes en Google
Buscador inverso de imágenes de Bing
Buscador de imágenes en Yandex
Pimeyes
Search by Image
Invid We Verify
FotoForensics
Forensically
Metadata2Go
Diff Checker
EXIF Data
YouTube DataViewer
TubePilot
Hive
Hiya
Deepware
IPVM Calculator
No es necesario emplearlas todas a la vez: lo importante es elegir la más adecuada para cada caso y combinar resultados.
Varias de estas plataformas ofrecen indicios sobre posibles contenidos generados o manipulados con inteligencia artificial. Sus resultados no son definitivos, pero sirven como alerta temprana que debe complementarse con otras verificaciones y con el contexto informativo.
Esta guía forma parte de la caja de herramientas de LA PRENSA Verifica y EH Verifica, que se actualizará periódicamente.
Si querés seguir explorando, podés volver a la lista completa y actualizada de categorías en la página principal de la caja de herramientas.