Emma Coronel revela el regalo más caro que le dio "El Chapo" Guzmán

Emma Coronel Aispuro, de 37 años de edad, debutó como streamer mediante la plataforma Kick el pasado 19 de agosto y esto dio la pauta para hablar de temas personales, así que hizo confesiones acerca de su esposo, el narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Recientemente, Emma Coronel estuvo acompañada de los creadores de contenido “Lonche de huevito” y “Wilito”.
Ambos creadores de contenido le hicieron preguntas a Emma Coronel acerca de su relación amorosa con el capo mexicano, de 69 años, y un cuestionamiento que sobresalió es cuál fue el regalo más costoso que le hizo.
Inicialmente la también empresaria fitness recordó un regalo de cumpleaños, pero luego cambió su respuesta y dijo “una casa”.
“Yo creo que en mi cumpleaños... No, pues las casas, ¿verdad? Una casa”, dijo Emma Coronel.
Tras escuchar la respuesta de Emma Coronel, “Lonche de huevito” aseguró que “un hombre le tiene que regalar a su esposa una casa sí o sí”.
“Creo que eso es de caballeros, y más si tienen hijos, todavía más. Es como obligación del hombre darle una casa a la esposa si tienen hijos y es como de... ¡tienes que hacerlo, pues!”, dijo el influencer.
La esposa de “El Chapo” Guzmán estuvo de acuerdo con Víctor Ordóñez, ya que tienen dos hijas, las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina.
Es así como Emma Coronel se mantiene en tendencia en redes sociales, de modo que se abre camino como generadora de contenido.
La exreina de belleza estuvo en prisión por sus vínculos con el crimen organizado mediante el Cártel de Sinaloa del que fue líder su esposo. Ahora se encuentra en libertad condicional, mientras que el capo mexicano cumple cadena perpetua.