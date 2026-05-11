Castigan a jugador del Olimpia por lo que resta del torneo

Tegucigalpa, Honduras.

La derrota del Olimpia por 3-1 ante el Real España en el estadio Morazán de San Pedro Sula, en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, no solo dejó un resultado adverso para los merengues, sino también una fuerte polémica fuera del terreno de juego. El foco de la controversia recayó en el joven futbolista Didier Paguada, luego de que circularan en redes sociales imágenes en las que realiza gestos considerados obscenos y provocativos hacia la afición aurinegra una vez finalizado el encuentro.

En primera instancia, el mediocampista hizo una señal de silencio dirigida a las gradas, y posteriormente respondió a los insultos provenientes del sector de silla ocupado por seguidores del Real España tocándose las partes íntimas, una acción que generó inmediata reacción negativa. Las imágenes se viralizaron rápidamente, desatando fuertes críticas hacia el jugador, especialmente por tratarse de un futbolista juvenil señalado como una de las promesas del fútbol hondureño.