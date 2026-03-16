Juan Diego Zelaya busca fortalecer el turismo del Centro Histórico con apoyo de Comayagua

Comayagua, Honduras

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, visitó la ciudad de Comayagua, donde sostuvo una reunión con el edil Carlos Miranda para abordar temas relacionados con el turismo y conocer de primera mano las buenas prácticas implementadas en esa ciudad, con el objetivo de replicarlas en el Centro Histórico de la capital.

Durante una entrevista para el canal HCH, Zelaya explicó que su interés es conocer estrategias en materia de infraestructura y gestión cultural que permitan mejorar y reforzar el turismo en el Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela, en el departamento de Francisco Morazán.

El casco histórico de Comayagua se ha convertido en uno de los destinos más visitados por hondureños y extranjeros, por lo que el alcalde considera que su modelo de desarrollo turístico puede servir como referencia para revitalizar la capital.