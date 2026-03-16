Juan Diego Zelaya busca fortalecer el turismo del Centro Histórico con apoyo de Comayagua

El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, visitó la ciudad de Comayagua, donde sostuvo una reunión con el edil Carlos Miranda para abordar temas relacionados con el turismo y conocer de primera mano las buenas prácticas implementadas en esa ciudad, con el objetivo de replicarlas en el Centro Histórico de la capital.
Durante una entrevista para el canal HCH, Zelaya explicó que su interés es conocer estrategias en materia de infraestructura y gestión cultural que permitan mejorar y reforzar el turismo en el Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela, en el departamento de Francisco Morazán.
El casco histórico de Comayagua se ha convertido en uno de los destinos más visitados por hondureños y extranjeros, por lo que el alcalde considera que su modelo de desarrollo turístico puede servir como referencia para revitalizar la capital.
"En el municipalismo uno tiene que aprender de los mejores y en temas de recuperación y en temas de recuperación del casco histórico, en tema de turismo Comayagua ha hecho una labor espectacular", comentó Zelaya.
Como parte de la visita, el alcalde capitalino se reunió con Carlos Miranda y su equipo de trabajo para dialogar sobre las estrategias que podrían implementarse en el Centro Histórico de Tegucigalpa, acompañado también por el equipo municipal de turismo.
"Tenemos mucho que aprender. Esperamos mantener una comunicación y colaboración constante y con el alcalde Miranda podamos ir replicando poco a poco las buenas practicas y vayamos nosotros también recuperando y dando vida al casco histórico de la capital", concluyó Zelaya.