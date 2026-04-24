Honduras refuerza cooperación e inversión con Japón

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras y autoridades diplomáticas de Japón analizaron nuevas oportunidades de cooperación e inversión orientadas a impulsar proyectos productivos, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico en el país.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión, el presidente Nasry Asfura Zablah sostuvo una reunión con Ishize Motoyuki, asesor ministerial, embajador y ministro adjunto-director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

El encuentro se desarrolló en el marco de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades para Honduras.