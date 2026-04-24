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Honduras refuerza cooperación e inversión con Japón

El encuentro se desarrolló en el marco de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades para Honduras

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 10:35 -
  • Agustín Lagos
Honduras refuerza cooperación e inversión con Japón

Nasry Asfura, presidente de Honduras, saluda a Ishize Motoyuki, director general para América Latina y el Caribe del ministerio de Asuntos Exteriores del Japón.

 Foto: La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Honduras y autoridades diplomáticas de Japón analizaron nuevas oportunidades de cooperación e inversión orientadas a impulsar proyectos productivos, la generación de empleo y el desarrollo tecnológico en el país.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y promover nuevas oportunidades de inversión, el presidente Nasry Asfura Zablah sostuvo una reunión con Ishize Motoyuki, asesor ministerial, embajador y ministro adjunto-director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón.

El encuentro se desarrolló en el marco de una agenda orientada a ampliar la cooperación bilateral y generar nuevas oportunidades para Honduras.

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En 2026 se conmemoran 91 años de relaciones diplomáticas entre Honduras y Japón, construidas sobre la base de la cooperación, el respeto mutuo y el acompañamiento al desarrollo nacional desde 1935.

Durante la reunión, ambas partes abordaron proyectos relacionados con salud, educación, infraestructura y tecnología, áreas que Japón considera prioritarias para apoyar en el país y que coinciden con los ejes estratégicos impulsados por la actual administración.

Asimismo, se dialogó sobre la posibilidad de atraer inversión japonesa a Honduras, especialmente en proyectos productivos y de manufactura, con el objetivo de generar empleo.

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El mandatario también compartió las prioridades nacionales en materia de infraestructura, destacando la importancia de continuar trabajando junto a aliados estratégicos para acelerar el desarrollo en los distintos sectores del país.

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Redacción web
Agustín Lagos

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