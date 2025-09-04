Secretaría de Seguridad presenta Plan Alcázar 2025 contra la criminalidad

San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad (SEDS) anunció oficialmente en San Pedro Sula la puesta en marcha del Plan Alcázar 2025, una estrategia integral destinada a reforzar la operatividad policial y ejecutar acciones concretas contra la criminalidad en todo el país.

El lanzamiento del plan fue encabezado por el secretario de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, quien destacó que esta iniciativa es un pilar fundamental en la lucha frontal contra el crimen organizado y las diversas estructuras criminales que operan en distintas regiones del territorio nacional.

El Plan Alcázar 2025 contempla el despliegue de personal especializado, logística y equipos en los municipios con mayor incidencia delictiva.

La estrategia prioriza el combate a maras, pandillas, delitos conexos y grupos vinculados al crimen organizado. Las operaciones se enfocarán principalmente en zonas consideradas de alto impacto, como el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Yoro y Juticalpa.

Entre las principales acciones contempladas están la ejecución de órdenes de captura, el decomiso de armas de fuego, armas blancas y drogas, así como el control de actividades relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas en zonas de riesgo. Además, se promoverá la recuperación de espacios públicos para fomentar la convivencia ciudadana.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este plan cuenta con el respaldo de la Policía Nacional y una estrecha coordinación interinstitucional con el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, cuerpos de socorro y otras instituciones del Estado. Según las autoridades, este esfuerzo conjunto permitirá reforzar la seguridad, reducir la criminalidad y fortalecer la confianza de la ciudadanía.