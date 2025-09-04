Aumentan los accidentes de tránsito, motociclistas lideran las estadísticas en SPS

San Pedro Sula, Honduras.

La capital industrial continúa encabezando las estadísticas de accidentes de tránsito, con un total de 3,924 colisiones registradas hasta la fecha, superando las 3,692 del año anterior, el aumento es especialmente preocupante entre motociclistas, quienes representan la mayoría de los siniestros.

Así lo confirmaron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) durante el segundo día del IV Simposio de Avances y Propuestas para una Política Pública de Seguridad Vial. Según datos preliminares, en San Pedro Sula se concentra la mayor cantidad de incidentes viales, en su mayoría provocados por imprudencia, exceso de velocidad y falta de respeto a las normas de tránsito. “Aquí en San Pedro Sula no debería haber tantos accidentes por el nivel de infraestructura que se tiene, pero la falta de conciencia es el verdadero problema, no es suficiente con más policías o sanciones; necesitamos educación vial desde la raíz”, advirtió el director de la DNVT, José Adonay Hernández.

Motociclistas sin casco ni documentos

Cada fin de semana, las autoridades decomisan docenas de motocicletas en operativos realizados en la ciudad, principalmente por conducción temeraria, falta de documentos o no uso del casco. A pesar de los esfuerzos por distribuir kits de seguridad, incluyendo cascos certificados, muchos motociclistas no acuden al censo obligatorio, lo que ralentiza los avances del programa. Actualmente, la DNVT reporta entre 6,000 y 7,000 motociclistas censados, pero la meta aún está lejos de cumplirse. Hernández recordó que el casco salva vidas, pero debe usarse correctamente y como parte de una conducta vial responsable. Carlos González, jefe regional de la DNVT, informó que se ha logrado una reducción de 45 muertes y casi 600 lesionados en comparación con el año 2024. Sin embargo, los eventos viales con daños materiales han aumentado, lo que indica que los accidentes siguen ocurriendo, aunque con menor letalidad. "Estamos viendo una reducción leve, pero el comportamiento vial no ha cambiado lo suficiente. San Pedro Sula sigue siendo una zona crítica, y necesitamos que la ciudadanía asuma su responsabilidad", sostuvo González.

Educación vial como solución a largo plazo

Como parte de una estrategia integral, la DNVT está implementando programas educativos de seguridad vial desde el nivel prebásico y básico, capacitando a más de 2,200 docentes en todo el país. La apuesta es formar una nueva generación con una cultura de respeto y prevención en las vías públicas. Además, se busca mayor colaboración de alcaldías, empresas y medios de comunicación para reforzar la concientización y reducir la siniestralidad vial, que actualmente es la segunda causa de muerte externa en Honduras.