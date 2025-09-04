La trampa del salón Yaki: así engañaba a mujeres y las entregaba a internos de penales

Tegucigalpa

El Ministerio Público, a través de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas (UTESCTP), logró en audiencia inicial que se dictara detención judicial contra Karla Yakelin Funez Midence, acusada de trata de personas en la modalidad de explotación sexual forzada.

La captura fue ejecutada por la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), en atención a una orden pendiente.

De acuerdo con las indagaciones, Funez Midence administraba el “Salón de Belleza Yaki”, en el barrio El Chile de Tegucigalpa. Aunque en apariencia ofrecía servicios de estética, en realidad utilizaba el lugar como punto de contacto para engañar a mujeres y trasladarlas luego a centros penitenciarios, donde eran víctimas de abusos sexuales.

Las denuncias de varias afectadas revelan que la mujer ganaba su confianza invitándolas a su casa, desde donde coordinaba visitas a reclusos. Una vez dentro de los centros penales, presuntamente les daba bebidas con sustancias que las dejaban inconscientes, lo que facilitaba que fueran agredidas sexualmente por internos.

Según las investigaciones, Karla Yakelin Funez ​​​​​​ era la encargada de organizar y gestionar el traslado de las mujeres, recibiendo dinero a cambio de facilitar los encuentros.

El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan con el propósito de identificar a otros posibles implicados y garantizar justicia a las víctimas de este esquema de explotación.