Bajo registro de motociclistas para recibir kits de seguridad vial, solo 300 de 2,500 se han censado en SPS

A pesar de haberse habilitado 2,500 cupos para la entrega gratuita de kits de seguridad vial dirigidos a motociclistas, apenas 300 residentes de San Pedro Sula han acudido a registrarse, según informaron autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

El proceso de inscripción comenzó el pasado 15 de julio, inicialmente en las instalaciones de la Jefatura Regional de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), pero debido a la baja participación, se habilitó un nuevo punto de atención en Copeco, ubicado en la colonia El Valle. Luis Posadas, subdirector de Preparación y Respuesta de Copeco, explicó que este censo tiene como objetivo registrar a los conductores de motocicleta para entregarles un kit de protección gratuito, el cual incluye un casco y un chaleco certificados. “Este registro busca reducir el número de personas lesionadas en accidentes de motocicleta, es un beneficio directo para el conductor, no para las empresas”, indicó Posadas.



Los motociclistas interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

-Licencia de conducir motocicleta vigente. -Revisión vehicular al día. -Fotografía reciente de la motocicleta. -Cilindraje menor o igual a 250 cc (excluye motocicletas de lujo). -Datos generales del conductor.Tallas del casco y del chaleco. Aunque se dará prioridad a personas entre 18 y 30 años, debido a que según las estadísticas de tránsito son las más afectadas en accidentes, no hay un límite de edad para registrarse. El proceso está siendo coordinado a nivel nacional, y en el caso del valle de Sula, los motociclistas de San Pedro Sula, Choloma, Villanueva, San Manuel, Pimienta, San Antonio y San Francisco de Yojoa, entre otros municipios, pueden presentarse directamente a las oficinas de Copeco o comunicarse al 2559-6296 para obtener más información.

También se están haciendo censos móviles en empresas que emplean a motociclistas, especialmente en coordinación con la Asociación de Maquiladores, para facilitar el registro dentro de los mismos centros de trabajo. A menos de un mes de finalizar el proceso, las autoridades hacen un llamado urgente a los motociclistas a registrarse antes del cierre, programado para finales de agosto. Carlos González, director regional de la DNVT, enfatizó que después de este periodo se iniciarán operativos para verificar el uso de los equipos de protección, por lo que es importante que los conductores se inscriban con tiempo. “El registro toma menos de tres minutos, queremos proteger vidas, no sancionar. Pero una vez se entreguen los kits, su uso será exigido por ley”, afirmó González. El horario de atención es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m, pero se han habilitado horarios extendidos según la necesidad, como en el caso del registro realizado en SIT Copules, que fue hasta las 8:00 p.m. para no afectar la jornada laboral de los motociclistas.