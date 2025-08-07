¿Cuál es la razón por la que calles del barrio El Benque están cerradas?

San Pedro Sula, Honduras.

Los cierres viales obedecen al tendido de conductor de la Línea 532, una infraestructura que busca mejorar significativamente el suministro eléctrico en la zona central de la ciudad.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó sobre el cierre temporal de varias calles en el barrio El Benque debido a trabajos con la instalación de una nueva línea de transmisión eléctrica, la cual forma parte del proyecto de interconexión entre la subestación Bella Vista y la nueva subestación San Pedro Sula-Centro.

La línea contará con un trayecto de aproximadamente cuatro kilómetros entre ambas subestaciones, atravesando áreas residenciales y comerciales de alta demanda.

Autoridades de la Enee aclararon que las estructuras que se están instalando no son antenas, como creen algunos vecinos, sino torres destinadas exclusivamente a la transmisión eléctrica.

Estas estructuras ya han sido colocadas en su totalidad desde la subestación Bella Vista hasta el centro, y actualmente se está trabajando en la etapa del tendido de conductores.

“Lo que estamos haciendo es energizar la nueva subestación San Pedro Sula-Centro, para llevar la energía desde Bella Vista hasta este punto estratégico. Esto permitirá un mejor manejo de la carga energética y evitará la saturación del sistema, considerando el crecimiento acelerado del sector tanto en el ámbito comercial como residencial”, explicó una autoridad de la empresa.

Aunque la subestación San Pedro Sula-Centro, ubicada en el barrio El Benque, fue concluida hace varios meses, su operación ha enfrentado retrasos. A pesar de ello, la empresa ya trabaja en el tramo entre la 13 avenida y la 10 avenida, cuarta calle, donde se están montando seis estructuras correspondientes a esta nueva línea.