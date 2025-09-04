CPH condena ataque de funcionario de SPS contra la libertad de prensa

San Pedro Sula.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó la acción de censura y atentado contra la libertad de expresión de los cuales fue objeto la periodista Lisseth García, de Diario LA PRENSA, cuando acudió a entrevistas a un funcionario municipal de San Pedro Sula. Los hechos ocurrieron cuando García, actual vicepresidenta del CPH a nivel nacional y expresidenta del capítulo noroccidental de la misma entidad, solicitó una entrevista con Jonathan Cardona, director de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados de la Municipalidad de San Pedro Sula (Dirsse), Jonathan Cardona, y este la recibió con una declaración jurada que pretendía fuera firmada por la periodista.

La entrevista había sido concertada con el fin de que el funcionario explicara a los sampedranos la situación de la recolección de basura en la central de abastos y la contratación de una veintena de empresas para recoger desechos en la ciudad, pese a que existe un contrato de concesión para tal fin.

🟡🟡COMUNICADO🟡🟡

Comunicado del Colegio de Periodistas de Honduras(CPH), sobre caso de declaración jurada solicitada por un empleado de la alcaldía de San Pedro Sula, a la periodista Lisseth García, para una entrevista. pic.twitter.com/XYHeCsxsQJ — CPH Honduras (@ColegioPeriodi1) September 4, 2025

El objetivo era informar sobre estos temas y conocer el trabajo de la Dirsse, dirección encargada de supervisar las concesiones del agua y la basura. Cardona aceptó la solicitud, y el equipo de prensa se desplazó hasta las oficinas situadas en el plantel donde se ubica la Gerencia de Ambiente en la 20 calle, barrio Las Palmas, sector sureste de San Pedro Sula.

El CPH capítulo noroccidental expuso en un comunicado: "Es inconcebible que un funcionario, cuya obligación es rendir cuentas y brindar información pública, intente controlar el trabajo de un comunicador. La acción de Cardona es una agresión directa a la libertad de prensa y de expresión en Honduras, derechos fundamentales para una sociedad democrática". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por último, el CPH Capítulo Noroccidental informó que se solidariza "completamente con la periodista Doris Liseth García y se declara en alerta permanente ante cualquier amenaza o ataque que atente contra la labor de los comunicadores en el país".

¿Qué decía la declaración?

“Yo, Lisseth García, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, con domicilio en esta ciudad de San Pedro Sula, actuando en pleno uso de mis facultades, por medio de la presente claro que: 1. Que he participado en calidad de entrevistadora en la entrevista realizada el día 3 de septiembre del año 2025 al abogado Jonathan Josué Cardona, director general de Dirsse. Que me comprometo a difundir con responsabilidad, veracidad y objetividad la información, respuestas u opiniones brindadas durante dicha entrevista, sin alterarlas, tergiversarlas ni manipular su contenido de manera que pueda inducir a error, malinterpretación o perjuicio. 2. Que reconozco la importancia ética y legal de transmitir fielmente la información proporcionada, salvaguardando el derecho a la honra, la buena fe y la imagen de las personas involucradas. 3. Que asumo plena responsabilidad por el uso, manejo y difusión de la información obtenida en la entrevista, comprometiéndome a respetar los principios de transparencia, ética profesional y respeto a la verdad. En fe de lo anterior, firmo la presente declaración en la ciudad de San Pedro Sula, a los 3 días del mes de septiembre del año 2025.” García le manifestó al funcionario que, en sus 25 años de ejercicio periodístico, era la primera vez que enfrentaba una situación de este tipo. Además, le advirtió que esa exigencia violentaba el derecho a informar, así como la libertad de expresión y de prensa. Ante la negativa de la periodista, Cardona respondió que entonces grabaría todo lo que se hablara, y se dirigió a habilitar un teléfono montado en un trípode en la esquina de la oficina. Frente a esa situación, el equipo de La Prensa decidió retirarse y la entrevista no se llevó a cabo.

Comunicado íntegro del CPH capítulo noroccidental