La recolección de basura, el problema en la Central de Abastos

San Pedro Sula

La crisis generada en la Central de Abastos de Sula tiene su origen en la contratación de empresas privadas de recolección de basura, lo que disparó los costos operativos. La central de abastos está ubicada en la 27 calle, frente a la colonia Luisiana. Fue inaugurada el 22 de abril de 2010 para mayoristas de agro-negocios y ofrece altos estándares de higiene, seguridad y comodidad. Cuenta con un área de 260,000 metros cuadrados donde se han construido tres galpones, tres muelles y cuatro módulos. Son 556 locales arrendados a mayoristas y, a diario, ingresan unos cuatro mil vehículos entre camiones cargados de productos y compradores, con un movimiento estimado de cinco mil toneladas de alimentos.

Hace tres días, la Asomermay, asociación que agrupa a los mayoristas, se tomó las instalaciones de la central y continúa con acciones de protesta. Alegan que les anunciaron un aumento del 28 % en el arrendamiento de los locales.

Dejan fuera a Sulambiente

En San Pedro Sula, la recolección y el manejo de la basura están a cargo de la empresa Sulambiente, según el contrato de concesión que finaliza en 2030. Sin embargo, en los últimos meses varias empresas —no solo la central de abastos— se han visto obligadas a contratar servicios privados por decisiones municipales. La central de abastos sigue pagando el servicio a la municipalidad como lo establece el Plan de Arbitrios, pese a que esta ordenó a la compañía recolectora que dejara de recoger los desechos en el predio. Incluso, Henry Rolando Anariva, director general de la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (Dirsse), notificó por oficio la suspensión del servicio de Sulambiente, pese a la existencia de un contrato.

Surgen nuevas empresas de recolección

Ante esta situación, la administración de la central contrató a una de las más de 20 empresas con licencia ambiental otorgada por la Gerencia de Ambiente para recolectar la basura. La compañía encargada de trasladar los desechos al crematorio municipal es Transporte López Regalado, junto con otra que se encarga de la recolección interna. El costo mensual asciende a 2,720,000 lempiras, lo que representa 24 millones de lempiras al año, según los administradores. En un comunicado dirigido a los locatarios, la administración explicó que se intentó dialogar con Dirsse, pero no hubo respuesta. “Nos hemos visto en la obligación de contratar un servicio privado y, como consecuencia de esa contratación y con el fin de cubrir los costos operativos que anteriormente eran asumidos por la municipalidad, a partir del 15 de septiembre se establecerá una cuota de mantenimiento mensual de L3,500 destinada a sufragar estos servicios esenciales”, se lee en la nota.