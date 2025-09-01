Hospital San Juan de Dios necesita apoyo económico

San Pedro Sula

Este sábado, a partir de las 9:00 a.m., se llevará a cabo la XIV edición del Torneo Solidario de Golf Jorge Luis Rivera. La actividad tendrá lugar en el Club Campestre de La Lima y es organizada por el grupo de amigos del hospital San Juan de Dios. El evento no es un torneo cualquiera: los fondos recaudados se destinarán a cubrir necesidades del hospital San Juan de Dios, con el objetivo de seguir atendiendo a miles de niños, jóvenes y adultos que requieren asistencia en salud mental. El hospital San Juan de Dios fue fundado en el año 2000 para brindar atención hospitalaria especializada en salud mental. Su labor se apoya en personal altamente capacitado, programas de enseñanza e investigación, además de un fuerte compromiso de servicio. Elena de Larios, amiga del hospital, agradeció a los patrocinadores y recordó que aún hay oportunidad de apoyar el torneo. “Con los fondos de estas actividades complementamos lo que no puede cubrir la Secretaría de Salud (Sesal), que paga al personal y los medicamentos. Nosotros apoyamos con exámenes especiales, transporte y alimentación para quienes llegan sin comer”, explicó.

Por su parte, Eva Banegas, subdirectora del hospital, destacó las transformaciones que ha tenido la institución. "Primero fue un centro comunitario de salud mental, luego pasó a ser un hospital de día, donde se recibía a pacientes durante la jornada. A raíz de la pandemia, ese servicio se cerró y no se ha reabierto por falta de recurso humano. Sin embargo, logramos firmar un convenio con la Sesal para seguir funcionando como hospital, con el apoyo de las amigas del hospital, que realizan actividades para suplir lo necesario", dijo. Actualmente, el hospital ofrece atención médica y psicológica a adultos y niños, exámenes solicitados por psiquiatras, terapias grupales y cuenta con una farmacia interna que se mantiene abastecida. El hospital San Juan de Dios es el tercero en Honduras y el único en la zona noroccidental. Atiende a pacientes de todo el país y es administrado por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios. "La pandemia disparó los problemas de salud mental. Antes atendíamos entre cinco y seis pacientes diarios; ahora vemos más de 300 al mes en psiquiatría y alrededor de 200 niños diarios en psicología. De enero a la fecha hemos registrado unas 15,000 consultas", precisó Banegas. La médica advirtió que la demanda sigue creciendo y que los principales motivos de consulta en la niñez son la depresión y el estrés. "Llegan pequeños de tres años con problemas de depresión", lamentó.

