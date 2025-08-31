Redirigirán L63 millones para pagar demandas laborales

San Pedro Sula, Cortés

La Corporación Municipal de San Pedro Sula tiene en sus manos la responsabilidad de aprobar transferencias internas para cumplir con demandas laborales por 63 millones de lempiras. Lo anterior deja claro que la municipalidad perdió en las instancias judiciales las demandas presentadas por los exempleados despedidos y tendrán que destinar fondos que podrían ser usados en obras, mantener limpia la ciudad y atender otras situaciones. Hoy, la Corporación Municipal está convocada por segunda vez para tratar el tema. Se iba a realizar el viernes, pero por el cierre de los accesos en el centro no se llevó a cabo y se pospuso para este día. El alcalde Roberto Contreras ha destacado en múltiples ocasiones que las obras realizadas bajo su gestión se han financiado con fondos municipales y donaciones. Sin embargo, el esfuerzo por no comprometer más recursos municipales se ve limitado, ya que —según se ha señalado— algunas gerencias no cumplen adecuadamente con sus funciones. El pago de L63 millones en demandas laborales representa un retroceso para la ciudad y para la administración actual, dejando en evidencia que, por lo menos en este momento, no será posible ejecutar más despidos. La administración municipal está próxima a concluir y se aproxima el proceso electoral.

LA PRENSA conoció que el alcalde Roberto Contreras presentará hoy una moción, considerando que es responsabilidad de la Corporación Municipal aprobar en cualquier tiempo las modificaciones del presupuesto que están ejecutando. Lo que buscan es que la Corporación autorice varias transferencias intergerenciales, disminuir algunas asignaciones de unas gerencias como tecnología, infraestructura, administrativa, ambiente, seguridad y movilidad urbana y la Dirección Supervisora de Servicios Especializados (Dirse). Esta última encargada supervisar las concesiones que mantiene la municipalidad y donde ingresan los fondos por tasas municipales específicas como la recolección de desechos. Todos los recursos que se transfieran van destinados a un renglón descrito como beneficios y compensaciones varias y suman 63,015,000.00 y serán manejadas por la Gerencia de Desarrollo Humano.

Movimientos

Para completar los L63 millones, se recortarán fondos a las gerencias mencionadas. La mayor parte, unos L40,000,000, provendrá de Dirse, específicamente del renglón de limpieza, aseo y fumigación. En el caso de los 40 millones de lempiras que transferirán de Dirse, y según el oficio enviado por la Gerente de Desarrollo Humano, Tania Zúñiga, a Jonathan Josué Cardona encargado de esa dirección le solicita que de su presupuesto operativo una transferencia de fondo para ampliar el presupuesto de beneficios y compensaciones varias por L40 millones. La finalidad es atender y cumplir las obligaciones laborales que estipula el código de trabajo, aunque no especifica cuales y en que serán empleados los 63 millones de lempiras. Según el dictamen financiero son procedentes las transferencias pero la Corporación será la que tiene la última palabra pues sólo se menciona en todas los dictámenes que son para beneficios y compensaciones.