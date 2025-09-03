  1. Inicio
  2. · San Pedro

Acuerdan que alcaldía recogerá basura en la Central de Abastos

Los vendedores están divididos, ya que no todos pertenecen a la Asomermay, las demandas se cumplieron tras una reunión entre la administración, alcaldía y mayoristas.

Acuerdan que alcaldía recogerá basura en la Central de Abastos

Todavía la central no entra en operaciones, pues hay desacuerdo entre los vendedores. Foto: Héctor Paz
SAN PEDRO SULA

Aunque la administración de la Central de Abastos de Sula y la municipalidad llegaron a un acuerdo para ponerle fin a la toma, la problemática continúa.

Los miembros de la organización no gubernamental Asomermay iniciaron una toma en las instalaciones de la central, luego de que la administración anunciara un incremento de L3,500 a los arrendatarios de los locales.

El aumento se originó por la orden municipal de suspender la recolección de desechos a cargo de Sulambiente, lo que obligó a los administradores a contratar un servicio privado. Ese cambio elevó los costos de operación, los cuales fueron trasladados a los arrendatarios.

Ayer, los mayoristas que alquilan locales se reunieron nuevamente con la administración y con representantes de la municipalidad, logrando un acuerdo que atendía las peticiones de los manifestantes.

Recolección

El acuerdo, firmado el 3 de septiembre de 2025, establece que la Corporación Municipal, a través del alcalde Roberto Contreras, se compromete a garantizar la recolección de desechos sólidos en la Central de Abastos mediante Sulambiente, lo que elimina cargos adicionales a los locatarios.

El segundo punto del acuerdo indica que la junta directiva de la central aprobó un 10% de descuento en el cobro actual del peaje.

Sin embargo, el grupo de vendedores que mantiene la toma se mostró inconforme y se enfrentó al sector que alcanzó los acuerdos, al grado de registrarse agresiones, humillaciones y confrontaciones entre ambas partes.

Los administradores explicaron que, al asumir nuevamente Sulambiente la recolección de basura, el incremento ya no procede y se está aplicando un descuento en el peaje. El alcalde Roberto Contreras asumió la mediación, destacando que el objetivo es “poner fin al caos y permitir que los comerciantes sigan trabajando”.

Por su parte, Víctor Fonseca, mayorista y mediador en la situación, denunció haber sido agredido por el grupo que mantiene la toma. “Atentaron contra mi vida, me tuvieron retenido. Nosotros logramos que se cumplieran todas las demandas y ya no sabemos qué es lo que quieren”, dijo. El mayorista aclaró que no todos los inconformes pertenecen a Asomermay, sino a un grupo específico.

La administración de la Central de Abastos de Sula indicó que cumplieron con las demandas y que la municipalidad hizo su parte.

Advirtieron que, de registrarse daños a los inquilinos, se deducirán responsabilidades a los responsables, dado que se trata de un predio privado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias