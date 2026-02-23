Video viral: motociclistas desafían a la policía y hacen piruetas en plena persecución

Cortés, Honduras.

Dos jóvenes fueron detenidos ayer luego de protagonizar una persecución en motocicleta en la que, además de conducir sin permiso, irrespetaron a las autoridades policiales y pusieron en riesgo a otros ciudadanos.

El hecho quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre la población. En las imágenes se observa a varios jóvenes realizando maniobras imprudentes mientras eran seguidos por agentes policiales. Alrededor, otros jóvenes captaban con sus teléfonos la persecución y los intentos de burla hacia los uniformados.