Video viral: motociclistas desafían a la policía y hacen piruetas en plena persecución

Dos jóvenes fueron detenidos ayer luego de protagonizar una persecución en motocicleta en la que, además de conducir sin permiso, irrespetaron a las autoridades policiales y pusieron en riesgo a otros ciudadanos.
El hecho quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre la población. En las imágenes se observa a varios jóvenes realizando maniobras imprudentes mientras eran seguidos por agentes policiales. Alrededor, otros jóvenes captaban con sus teléfonos la persecución y los intentos de burla hacia los uniformados.
Según se informó, los implicados fueron requeridos por incumplir seis artículos de la Ley de Tránsito y dos de la Ley de Policía y Convivencia Social. Hasta el momento, no se ha confirmado en qué zona de Honduras fue grabado el video.
Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas no solo constituyen faltas administrativas, sino que también representan un peligro para peatones y conductores.
El video ha provocado fuertes reacciones entre los usuarios, quienes critican el uso irresponsable de motocicletas por parte de menores o jóvenes sin licencia, así como el aumento de accidentes vinculados a estas prácticas.
“Hago un llamado a los padres que les brindan motocicletas a sus hijos inmaduros para que tomen conciencia. Luego se quejan por las malas noticias”, expresó uno de los usuarios en redes sociales.
Ciudadanos también señalaron la necesidad de mayor supervisión familiar y controles más estrictos para evitar que este tipo de incidentes terminen en tragedias.