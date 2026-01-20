Así será la entrega de credenciales a diputados electos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inicia este martes la entrega de credenciales a los diputados electos, en una jornada que se desarrollará en tres sedes partidarias y que constituye uno de los últimos pasos del proceso electoral derivado de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
De acuerdo con la agenda oficial, a las 10:00 de la mañana el CNE entregará las credenciales a los diputados electos del Partido Liberal de Honduras (PLH) en la sede del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
A las 2:00 de la tarde, el organismo electoral se trasladará al búnker del Partido Nacional de Honduras (PNH) para acreditar a los congresistas electos de ese instituto político.
La jornada concluirá a las 7:00 de la noche con la entrega de credenciales a los diputados electos de Libertad y Refundación (Libre), en la sede central del partido.
La entrega de credenciales se realiza luego de que el CNE emitiera la declaratoria oficial final el 30 de diciembre de 2025, mediante la cual se confirmó la integración de los 128 diputados que conformarán el Congreso Nacional para el período 2026-2030, con lo que se cerró la fase administrativa del proceso electoral.
La nueva composición del Legislativo deja un Congreso Nacional sin mayoría absoluta, lo que anticipa un escenario de negociación política para la elección de la junta directiva y la conducción del hemiciclo.
Según la declaratoria del CNE, el Partido Nacional contará con 49 diputados, el Partido Liberal con 41, Libertad y Refundación (Libre) con 35, el Pinu-SD con dos y la Democracia Cristiana (DC) con uno.