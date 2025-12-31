Jorge Cálix responde al fiscal Johel Zelaya y exige acciones contra Luis Redondo

El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix, reaccionó a las declaraciones del fiscal general de la República, Johel Zelaya, en las que anunció acciones judiciales para esclarecer presuntos hechos irregulares ocurridos durante el reciente proceso electoral.
Cálix cuestionó la selectividad del Ministerio Público y retó directamente al fiscal general a actuar contra quienes, a su criterio, han atentado contra la voluntad popular.
“Si de verdad quiere hacer justicia contra aquellos que atentan contra la voluntad de las mayorías, ¿qué espera para meter preso a Luis Redondo?”, expresó el congresista liberal, en alusión al actual presidente del Congreso Nacional.
Cálix afirmó que lo ocurrido el 21 de enero de 2022 constituyó un golpe de Estado contra el Poder Legislativo, al considerar que la elección de la junta directiva del Congreso se realizó de forma ilegítima.
Según el diputado, Luis Redondo habría usurpado la presidencia del Congreso Nacional mediante la fuerza, situación que, a su juicio, se mantiene hasta la fecha.
"Ese día, un tipo que apenas obtuvo 44 votos en una elección, por la fuerza de las patadas, usurpó, -y sigue usurpando-, la presidencia del Congreso Nacional", cuestionó Cálix.
El parlamentario insistió en que, si el fiscal general realmente defiende la democracia, debe actuar en contra de Redondo, a quien calificó como “golpista”, y no dirigir acciones judiciales únicamente contra determinados sectores políticos.
Cálix advirtió que, de no hacerlo, las acciones anunciadas por el Ministerio Público podrían interpretarse como persecución política, lo que, aseguró, podría acarrear consecuencias futuras para el propio fiscal general.
Las declaraciones del diputado liberal se produjeron luego de que Johel Zelaya, titular del Ministerio Público, se refiriera al tema tras la declaratoria final de elecciones emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El fiscal general aseguró que el Ministerio Público no intervino ni interrumpió ninguna etapa del proceso electoral, actuando, según dijo, con responsabilidad constitucional y respeto al orden democrático.
Zelaya anunció que, una vez emitida la declaratoria oficial de los comicios, se ejecutarán próximamente acciones judiciales orientadas a esclarecer los hechos ocurridos durante el proceso electoral.
Asimismo, afirmó que ningún acto que atente contra la voluntad popular y la soberanía nacional quedará en la impunidad, y que se establecerá un precedente histórico para evitar la repetición de prácticas que lesionen la democracia y el Estado de derecho.