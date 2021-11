Tragedia de joven que jugaba a la ruleta rusa grabándose en Facebook

El intento por ganar seguidores en las redes sociales le costó la vida a Marden Valdez (de 28 años), quien murió el lunes de un balazo en la cabeza en circunstancias poco comunes.

Marden era un guardia que laboraba en una empresa de seguridad desde hacía un mes y medio.

Fue asignado a una caseta de vigilancia en el acceso a la residencial El Toronjal de La Ceiba, donde ocurrió la tragedia.Era conocido por subir videos a sus historias de Facebook jugando a la ruleta rusa.

En uno de sus archivos de su cuenta en esta red social se observa una grabación con su celular donde se lleva el arma a la sien y aprieta el gatillo convencido de que el revólver estaba sin balas. Él lo veía divertido, así lo dejaba ver en su expresión.

El lunes a las 11:00 am se encontraba solo en la caseta de seguridad y al parecer decidió repetir el juego mientras transmitía con su teléfono.

En el escalofriante video registrado en su cuenta de Facebook se ve a Marden con su uniforme y de fondo a todo volumen se oye la canción Prrrum, de Cosculluela.

“Parecía estar obsesionado con esa melodía, ya que todos sus videos los hacía con esa canción”, comentó uno de sus seguidores.Durante el seguimiento de la grabación se observa a Marden levantar su pistola calibre 38 que le habían asignado y se la pone en la cabeza, hala el gatillo y se detona una bala.

“Yo lo llamaba por el radio, pero no me respondía. Me preocupé y fui a ver a la caseta y ya lo vi tirado con sangre”, dijo uno de sus compañeros de vigilancia.

“Para nosotros es extraño lo que pasó porque tenía un comportamiento normal”, agregó.

Herido fue llevado al hospital Atlántida, siendo remitido a San Pedro Sula, donde fue reportado muerto horas después de su arribo al centro hospitalario público.

Reflexión

Luego de la tragedia quedan interrogantes. ¿Se trató de un suicidio o de una muerte accidental? ¿Quería matarse?Para la psicóloga Jessica Ríos, este tipo de hechos debería llamar a la reflexión a los jóvenes que son absorbidos por las redes sociales.

“Este tipo de personas no valoran la vida. Se dice que jugaba a la ruleta rusa, pero habría que ver si era depresivo. Por ganar seguidores no importa lo que tengamos que hacer, no es así. A veces hay baja autoestima y necesitan tener miles de seguidores para tener una autoestima alta”, dijo Ríos.

Antonio Orellana, un “influencer” ceibeño con decenas de miles de seguidores en sus redes sociales, aconsejó a los jóvenes a no exponer su vida por divertir a los cibernautas.

“Creo que los que nos dedicamos a las redes sociales olvidamos que la familia es más importante. Hacemos videos para sorprender a la gente, y en este caso el sorprendido fue el guardia”, apuntó Orellana.

Un pariente cercano a la víctima, quien pidió no revelar su nombre, dijo que “Marden era inestable emocionalmente”.

Marden Valdez residía en colonia Suyapa junto con su compañera de hogar, su hijo y su madre.