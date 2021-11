SAN PEDRO SULA. Los parientes de la colegiala Ariana Lizeth Maldonado (de 14 años) denunciaron que se encuentra desaparecida desde el lunes que salió de su casa en la colonia Céleo González.

Yeni Cardona, madre de la jovencita, manifestó que su hija se fue a eso de las 9:00 am, cuando estaban dormidos sus dos hermanos. Dijo que al notar que no estaba en la casa empezaron a buscarla y no la han encontrado. También la llaman a su teléfono celular y suena apagado.

Doña Yeni indicó que su hija estudia en el colegio Patria de La Lima, donde cursa el noveno grado. Expresó que si alguien “la tiene en su poder le imploro que me la devuelva”.

Informó que quien tenga información sobre su paradero puede llamar al 9831-2741.