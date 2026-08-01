Luis Palma brilla con asistencia: así fue su pase en triunfo del Lech Poznań

Polonia.

Luis Palma dio su primera asistencia de la campaña este sábado en la victoria a domicilio del campeón Lech Poznán frente al Wieczysta Cracovia (1-2), en el partido correspondiente a jornada 2 de la liga polaca.

El atacante hondureño sigue siendo una de las principales piezas del entrenador danés Niels Frederiksen y hoy fue protagonista siendo titular y asistiendo al marfileño Yannick Agnero para abrir el marcador a los 35 minutos del tiempo corrido.

Palma recibió en los tres cuartos de cancha y, ante la presión del rival, tocó el balón en profundidad para el delantero africano, que resolvió quitándose dos marcas y luego definió con un zurdazo al ángulo desde fuera del área.