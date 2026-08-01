¿Vienen más fichajes? Jeaustin Campos señala qué le falta a Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Real España goleó a Platense en el arranque del Apertura 2026 de la Liga Nacional. Los aurinegros impusieron su juego y se llevaron los tres puntos gracias al doblete de Marco Aceituno y otro tanto del argentino Ángel Sayago. Una vez finalizado el encuentro en el Estadio Morazán, fue el turno para que el técnico Jeaustin Campos evaluara el rendimiento de sus dirigidos y explicó que ganar el primer partido era importantísimo.

"Las sensaciones son muy buenas, ganar el primer juego es complicado porque no hay ritmo de competencia, esa intensidad... Las formas las vamos viendo, tampoco es ganar como sea, pero lo más importante hoy era ganar y lo hicimos", argumentó el DT de la 'Máquina'. "Ganando estos primeros tres puntos tenemos la posibilidad de ir haciendo la autocrítica en algunas situaciones, es normal, tenemos que seguir mejorando las cosas que hemos visto, eso es fundamental", añade.