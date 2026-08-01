José Molina se suma a la Sub-20 de Honduras en México: el motivo de su viaje

Puebla, México.

La Sub-20 de Honduras ya está en compañía del español José Francisco Molina, técnico de la Selección Absoluta, quien ya se encuentra en Puebla para dar continuidad al proceso de las categorías menores mientras se disputa el Premundial en tierras aztecas.

La Federación catracha confirmó que Molina llegó a la base de la mini 'H' en México desde el pasado jueves, tras presenciar el duelo Olimpia-Mixco en Tegucigalpa por la Copa Centroamericana.

Con su llegada a Puebla, el seleccionador de 55 años se suma al trabajo que la estructura técnica de la Bicolor viene desarrollando desde el inicio de la preparación del combinado juvenil.